Українські хакери повідомили про злам Сбербанку: яку інформацію вдалося дізнатися

Українським хакерам вдалося зламати найбільший російський банк — Сбербанк. Про це стало відомо з повідомлення в телеграм-каналі угруповання NLB.

Хакери повідомили, що злили в мережу інформацію про клієнтів та працівників СберЛогістики. Вага архіву складає 442 мегабайти.

За словами угруповання, яке стоїть за зламом Сберу, опублікована лише частина отриманих матеріалів.

Хакери заявляють, що було вивантажено безліч баз даних зі сервісів, що входять до екосистеми Сберу, а також внутрішні чати розробників.

Угрупування NLB — це група українських хакерів, які прославилися зламом великих російських компаній, банків та сервісів.

Сбербанк — це найбільший банк Росії, активи якого сягають чверті банківської системи країни терористки. Частка Сберу в банківському капіталі сягає 30%.

Сбербанк також працював на ринку України, однак уже на наступний день після повномасштабного вторгнення, тобто 25 лютого 2022 року, а в травні було ухвалено рішення про націоналізацію майна російського банку в Україні.

Раніше також стало відомо, що за чотири дні до вторгнення окупантів на територію України, відділення Сбербанку в України скупили максимальну кількість готівки, яку тільки змогли.

Також в січні цьоро року російський Сбербанк встановив банкомати на території окупованого Криму.

Вранці, 28 лютого 2023 року, на численних російських телеканалах звучало попередження про повітряну тривогу. Так українські хакери привітали окупантів з останнім днем зими.

Загалом українські кібервоїни своїми методами завдають шкоди окупантам. Регулярні кібератаки дещо ускладнюють життя нашому ворогу.

Сподіваємося, що 2023 рік принесе нам довгоочікувану перемогу над російськими окупантами.

Західні партнери надають чимало різноманітних видів озброєння, в тому числі наступального. Важкі танки натівського зразка, гелікоптери, наприклад Мі-8, значна кількість артилерії, системи ППО, а також допомога в навчанні військовослужбовців допоможуть здобути перемогу над російськими окупантами.