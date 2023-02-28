Ображає українців та пропагує радянщину: гра Atomic Heart знову потрапила у скандал

Раніше розробники скандальної гри у відповідь на звинувачення в образах українців відповідали, що не мали на меті розпалювати ворожнечу та є аполітичними.

Однак вже через добу після виходу Atomic Heart мережа вибухнула скріншотами, які свідчать про позицію розробників краще будь-яких слів.

Особливо обурили геймерів відсилки до теперішньої війни росії проти України. Особливо дивно це виглядає на фоні того, що події гри відбуваються в альтернативному радянському союзі, який не розпався, а успішно освоїв високі технології.

З моменту релізу гри в мережі постійно з’являлися скріни ігрового моменту з убивством свині. Її довго б’ють палицею, а коли тварина вмирає на її боці залишаються сліди у вигляді букви Z — символу російського вторгнення до України. Цей момент викликає захват в російських геймерів.

Геймери стверджують, що в грі надто багато свиней. І загалом перспектива вбивати тварин виглядає дещо дивно.

Також гравці помітили дрони, які несуть горщики з рослиною герань. Це теж обурило користувачів мережі, адже назвою “Герань-2” в росії називають іранські шахіди, які використовуються для атак на критичну інфраструктуру України та для виявлення систем ППО.

Ще один неприємний і недвозначний факт — у багатьох сценах гри є фото окупованих або постраждалих від дій російських окупантів міст. Для прикладу, Запоріжжя, яке окупанти регулярно обстрілюють. Або Донецьк ще до вторгнення росії на цю територію.

Гра Atomic Heart викликала обурення у геймерів з України та Європи ще до офіційного виходу. Критикували проєкт спочатку через сюжет, що пропагував ностальгію за радянським союзом. Українці закликають бойкотувати гру. Однак в росії як завжди перекручують факти і стверджують, що українська влада заборонила гру, яку створили російські розробники.