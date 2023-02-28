Тарифи на електроенергію в березні: скільки платитимемо за світло

З 1 березня 2023 року очікується підвищення цін на ряд товарів та послуг, включаючи електроенергію. Згідно з постановою №859 від 11.08.2021, уряд встановив ціни на електроенергію для побутових споживачів, які залишаться актуальними й у березні 2023 року.

Для домогосподарств, що споживають електроенергію, тарифи залежатимуть від обсягу споживання. Так, для споживачів, які використовують до 250 кВт-год на місяць, тариф становитиме 1,44 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год. Для тих, хто споживає понад 250 кВт-год на місяць, тариф становитиме 1,68 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год.

Тариф на світло для колективних побутових споживачів та гуртожитків становить 1,68 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год за весь обсяг споживання. Ці тарифи залишаться на тому ж рівні, як мінімум, до кінця березня.

Отже, з 1 березня 2023 року, домогосподарства, які споживають електроенергію, повинні будуть платити за неї згідно з встановленими тарифами.

Загалом на час воєнного стану тарифи на газ та тепло обіцяють не переглядати. Також це стосується перших шести місяців після скасування воєнного стану. Однак це не стосується тарифів на електроенергію.

Від жовтня минулого року і дотепер російські окупанти не полишають спроб зруйнувати енергетичну інфраструктуру. У зв’язку зі значними витратами на ремонті роботи, ймовірно, в найближчій перспективі уряду доведеться підвищувати тарифи на електроенергію, що підтримувати стабільну роботу енергосистеми.

Після 14 ракетних атак українська енергосистема перебуває в стабільному стані. Наразі по всій країні вже близько двох тижнів не застосовують графіки погодинних відключень електроенергії. Якщо ворог не здійснить нових атак, то ситуація залишатиметься такою й надалі. Однак не варто радіти передчасно, хоч ворог і не досяг успіхів, енергосистема перебуває в складній ситуації, тож періодично можуть ставатися аварії, через які будуть застосовувати аварійні відключення електроенергії.