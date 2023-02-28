ЗСУ терміново потрібні альтернативні канали зв’язку: Росія знайшла можливість глушити Starlink 

Всім нам відомо, що головний канал зв’язку Збройних сил України — це Starlink, особливо, якщо це стосується районів зі значними руйнуваннями інфраструктури.

Волонтер Сергій Флеш закликає вище воєнне керівництво України терміново задуматися над альтернативними каналами зв’язку. Російські окупанти можуть використовувати “Палантіни” для заглушення супутникового зв’язку.

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Виходячи з інформації, яку опублікував Сергій Флеш на своїй сторінці у Facebook, в короткостроковій перспективі російську окупанти можуть знайти способі блокувати роботу Starlink в України.

Наразі готового технологічного рішення для приглушення супутникового сигналу в російських окупантів ще не має. Однак таке може статися найближчим часом. На озброєні російської армії є комплекси радіоелектронної боротьби “Тирада-2С”, який спочатку розроблявся саме для глушіння супутникового зв’язку.

Наразі групування Starlink в Україні нараховує понад 3, 8 тисяч супутників. Щоб блокувати їх роботу потужностей “Тиради” недостатньо. Однак вже найближчим часом інженери країни-окупанта можуть взяти за основу більш потужні комплекси радіоелектронної боротьби, відомі під назвою “Палантин”.

Ситуація доволі загрозлива, адже ворог може скористатися таким шансом під час нового наступу. Відсутність комунікації між підрозділами може спричинити хаос в лавах Збройних сил України, що зіграє на руку ворогові.

Волонтер закликає терміново знайти більш надійні способи комунікації. Попри всю зручність Starlink блокування сигналу супутників призведе до повної ізоляції наших захисників.

А у випадку відсутності комунікації між підрозділами почнеться хаос, адже суттєво зросте ризик перестрілок між “своїми”.

Російські окупанти не полишають спроб захопити бодай якусь територію України. Зараз ворог накопичує ресурси для наступу, адже він продовжує зазіхати на територію Донецької та Луганської областей, а також Запорізьку, і можливо, Харківську чи Сумську. Тож керівництво Збройних Сил України повинно терміново знайти альтернативні канали зв’язку, щоб зруйнувати плани ворога.