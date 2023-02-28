В супермаркетах українців змушують платити більше, ніж вказано в ціннику: як захиститися від обману

В українських супермаркетах все частіше можна натрапити на популярну схему обману з подвійними цінниками. В торговому залі покупець бачить одну ціну товару, а на касі його «пробивають» за зовсім іншим прайсом.

Більшість покупців навіть не помічає різниці в ціні, дозволяючи магазину добряче нажитися на своїй неуважності. Та якщо ви все ж виявили махінацію з подвійним цінником, варто пам’ятати, що закон на вашому боці.

У Держпродспоживслужбі пояснили, якщо на один товар є два різних цінники, покупець має право заплатити за нього меншу із вказаних цін. Це передбачено статею 15 Закону України «Про захист прав споживачів». У цьому законі також сказано, що кожен покупець має право отримати повну інформацію про обраний товар та його вартість. Зокрема до цінника висуваються наступні критерії:

вартість повинна бути вказана з розрахунку на одиницю товару;

ціна має включати всі податки та збори.

Та не зважаючи на чіткі приписи закону, люди все частіше стикаються із ситуацією, коли ціна на прилавку магазину та ціна в чеку разюче відрізняються. Якщо з вами таке трапилося, можете сміливо вимагати від касира продати вам товар за ціною вказаною в торговому залі. При цьому можна ссилатися на частину 8 статі 18 Закону «Про захист прав споживачів», у якій чітко зазначено, що в разі неточного вказання ціни спір вирішується на користь покупця. Тобто товар чи продукт вам повинні віддати за більш вигідною саме для вас ціною.

Якщо ж продавець відмовляється піти назустріч та вирішити проблему мирним шляхом, варто звернутися зі скаргою в Держпродспоживслужбу. До скарги обов’язково потрібно долучити фото цінника та касового чека, які підтверджують різницю у вартості товару.