Розкрито розклад усіх розпродажів у Steam цього року

GSMinfo19.01.2026
Steam Deck

Ледве встиг розпочатися 2026 рік, як Valve вже поінформувала користувачів про розклад розпродажів у Steam до самого його кінця.

Valve допомагає гравцям спланувати покупки — ось які розпродажі сервісу чекають на користувачів у поточному році:

  • Фестиваль детективів: 12–19 січня
  • Фестиваль настільних ігор: 26 січня – 2 лютого
  • Фестиваль друку: 5–9 лютого
  • Фестиваль битв між гравцями: 9–16 лютого
  • Фестиваль ігор про коней: 19–23 лютого
  • Лютневий фестиваль «Іграм бути» 2026 року: 23 лютого – 2 березня
  • Фестиваль вежової оборони: 9–16 березня
  • Осінній розпродаж у Steam 2026 року: 1 жовтня – 8 жовтня
  • Кулінарний фестиваль: 12–19 жовтня
  • Жовтневий фестиваль «Іграм бути» 2026 року: 19–26 жовтня
  • «Страхи в Steam 5»: 26 жовтня – 2 листопада
  • Фестиваль рольових автобаттлерів: 16–23 листопада
  • Зимовий розпродаж в Steam: 17 грудня 2026 року – 4 січня 2027 року (сезонний розпродаж)

Таким чином, Valve планує проводити кілька тематичних розпродажів на місяць, не рахуючи великих сезонних. Також компанія зазначила, що в Steam пройде розпродаж з нагоди Чорної п’ятниці, проте її дата буде названа пізніше.

