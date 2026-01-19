Розкрито розклад усіх розпродажів у Steam цього року

Ледве встиг розпочатися 2026 рік, як Valve вже поінформувала користувачів про розклад розпродажів у Steam до самого його кінця.

Valve допомагає гравцям спланувати покупки — ось які розпродажі сервісу чекають на користувачів у поточному році:

Фестиваль детективів: 12–19 січня

Фестиваль настільних ігор: 26 січня – 2 лютого

Фестиваль друку: 5–9 лютого

Фестиваль битв між гравцями: 9–16 лютого

Фестиваль ігор про коней: 19–23 лютого

Лютневий фестиваль «Іграм бути» 2026 року: 23 лютого – 2 березня

Фестиваль вежової оборони: 9–16 березня

Осінній розпродаж у Steam 2026 року: 1 жовтня – 8 жовтня

Кулінарний фестиваль: 12–19 жовтня

Жовтневий фестиваль «Іграм бути» 2026 року: 19–26 жовтня

«Страхи в Steam 5»: 26 жовтня – 2 листопада

Фестиваль рольових автобаттлерів: 16–23 листопада

Зимовий розпродаж в Steam: 17 грудня 2026 року – 4 січня 2027 року (сезонний розпродаж)

Таким чином, Valve планує проводити кілька тематичних розпродажів на місяць, не рахуючи великих сезонних. Також компанія зазначила, що в Steam пройде розпродаж з нагоди Чорної п’ятниці, проте її дата буде названа пізніше.