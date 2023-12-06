Nintendo Switch 2 вийде швидше ніж всі думали

Нова консоль Nintendo, яка, як передбачається, називається Switch 2, отримає OLED-екран виробництва Samsung. Про це повідомляє видання Wccftech, посилаючись на південнокорейський новинний сайт Chosun Biz.

За даними Chosun Biz, компанія Nintendo веде переговори з Samsung Display про постачання OLED-матриць “нового покоління для різних IT-пристроїв”. Обговорення партнерства почалося 1 грудня 2023 року, тобто зовсім недавно. Їм передував скандал, у межах якого Samsung звинуватила китайського виробника екранів BOE у крадіжці комерційної таємниці.

Цей інсайд суперечить раннім чуткам про Nintendo Switch 2. До цього інформатори стверджували, що японська ігрова корпорація розробляє приставку з IPS-екранів. У Wccftech вважають, що нова інформація може свідчити про можливий запуск одразу кількох моделей Switch 2: з OLED-екраном і без нього.

Wccftech також пише, що, згідно з даними інсайдера Revegnus, анонс Switch 2 може відбутися вже на початку 2024 року. Хоча раніше він очікувався наприкінці наступного року.