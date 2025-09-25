Підліток вбив всю родину після програшу в PUBG Mobile

Сім’я з пакистанського міста Лахор стала жертвою страшної трагедії, причиною якої, за даними слідства, став нервовий зрив підлітка, спровокований багатогодинною грою в PUBG Mobile. 14-річний Зейн Алі був засуджений до чотирьох довічних термінів ув’язнення за вбивство своєї матері, брата та двох сестер.

За матеріалами справи, Зейн, який проводив цілі дні за грою, впав у неконтрольовану лють після програшу в PUBG та догани від матері. У стані афекту він взяв пістолет і по черзі застрелив усіх членів своєї родини, після чого викинув зброю.

На момент скоєння злочину підлітку було 14 років, що врятувало його від смертної кари, передбаченої пакистанським законодавством для дорослих злочинців.

Трагедія в Лахорі стала черговим нагадуванням про необхідність контролю з боку батьків та психологічної підтримки для молодих людей, схильних до залежності від онлайн-ігор.