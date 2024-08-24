Нафтова муха: єдина тварина на планеті, що живе в сирій нафті

Іноді для щастя не вистачає тільки компанії. Своєї нафтової компанії! Це знають навіть мухи, а найрозумніші з них – узяли та організували компашку з переробки нафти. І поки всі інші тварини страждають від розливів чорного золота, ці крилаті бізнесмени налагоджують власне виробництво!

Нафтова муха – тварина у всіх сенсах унікальна. По-перше, тому що мешкає лише в одному місці на світі – в районі бітумних озер на Ранчо Ла-Брея в Каліфорнії. Тут сира нафта і бітум б’ють із землі ключем, утворюючи чорні болота. По-друге, в цьому місці муха – єдиний мешканець. Жодна тварина на планеті не здатна комфортно жити і розвиватися в токсичній сирій нафті, крім цієї єдиної комашки!

Варення? Що за дитячий садок. Я муха підприємлива, мені нафтовий бізнес будувати треба!

Сімейство мух-береговушок, до якого наша героїня належить, любить екстремальні умови: термальні джерела, гейзери і сильно солоні озера. Однак жити в нафті ніхто з родичів нафтової мухи не може. Ба більше, жодна комаха і вже тим більше хребетна істота на таке не здатна.

Так ось яка комаха насправді переживе апокаліпсис. Муха, а не тарган!

У всіх тварин після контакту з речовиною виникають ураження різної тяжкості: від подразнення шкіри, випадання шерсті та склеювання пір’я до важких отруєнь і ембріональних каліцтв. Ось і виходить, що нафта – дуже токсична і мало сумісна з життям річ. Але там, де всі інші бачать труднощі, мухи знайшли можливість. Розумієте? Ніхто не ходить = абсолютно вільна ніша для заселення!

Бітумні озера Ранчо Ла-Брея стали коморою для палеонтологів. Ці озера існують уже кілька мільйонів років. До них потрапило безліч доісторичних тварин: мамонти, шаблезубі кішки та інші гіганти минулого.

Як же мухам вдається виживати в нафті, коли всі інші від неї гинуть? Дорослим особинам – ніяк. Вони ведуть нічим не примітне мушине життя. Надздібностей у них теж немає: якщо сядуть на чорну нафтову гладь – тут же прилипнуть і помруть. Але їхні личинки – зовсім інша справа!

Так, ось ці ковбаски знають толк у виживанні.

Черв’ячків-нафтовиків відкрили в далекому 1899 році. Але до сьогодні немає детальних досліджень їхнього шкірного покриву і невідомо, які саме сполуки забезпечують непроникну броню від нафтових токсинів. У лабораторіях учені пробували утримувати мушок у більш насичених і токсичних варіаціях нафти. Але комахи практично нічого не відчули. Плавають, дихають через трубочку-дихальце і періодично пірнають, начебто це проста водойма, а не смертельно-небезпечна калюжа! Навіть коли нафта нагрівається до 38⁰С, личинки почуваються спокійно.

Самою нафтою мушка не харчуються. Вони поїдають комах, що падають і тонуть у чорному золоті. Щоправда, обід личинка запиває ядреною рідиною з озера. Щоб не скінчити так само, як здобич, всередині мушки ховається ціла лабораторія з переробки небезпечних речовин! У кишечнику личинок живе армія одноклітинних – близько 200 тисяч!

М-м-м, токсичний суп із нафти і черв’яків. Смакота!

Особливо цікавий рід бактерій ацинетобактерів. Деякі його штами здатні розкладати нафту на 40-99,7%! Механізм їхньої роботи точно не вивчений. Однак одна комашка може стати рятівником для сотні екосистем від розливів нафти. Потрібно лише найняти мушиного гастроентеролога і детальніше вивчити ШКТ комах!