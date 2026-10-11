Suzuki выпустила недорогой электромобиль e SKY. Запас хода — 310 км, цена — около 600 тыс. грн.

Suzuki объявила цену на свой первый электромобиль класса «кей-кар» e SKY и назвала дату начала продаж. Компактная модель пополнит быстро растущий в Японии сегмент небольших электромобилей для коротких поездок по городу.

Кей-кары — это сугубо японский класс автомобилей с жесткими ограничениями по габаритам: длиной до 3,4 м и шириной до 1,48 м. Зато владельцы получают налоговые льготы и более дешевое обслуживание, поэтому такие машины очень популярны в японских городах.

e SKY будет стоить около 2,12 млн иен, то есть примерно 13 390 долларов или около 600 тыс. гривен по курсу НБУ. Это немного дешевле, чем BYD Racco, который считался одним из самых доступных электромобилей класса «кей-кар» в Японии и стоит от 2,145 млн иен ($13 550).

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Автомобиль построен на собственной платформе Suzuki, а электропривод разработан с акцентом на эффективность. Заявленный запас хода достигает 310 км по циклу WLTC, а энергопотребление составляет 97 Вт·ч/км. Емкость батареи компания не называет, но из этих цифр следует, что она должна составлять около 30 кВт·ч. Для сравнения: BYD Racco 200 с батареей на 22,4 кВт·ч проезжает до 210 км.

Чтобы снизить цену, Suzuki использует литий-железо-фосфатную батарею (LFP), поставляемую подразделением BYD. То есть японская компания обходит китайского конкурента по цене, используя его же компоненты. Кроме того, японские покупатели могут получить скидку благодаря государственным субсидиям.

Продажи начнутся 16 ноября. Модель предназначена для японского рынка, и о экспорте, в частности в Европу или Украину, компания Suzuki не сообщала. Кей-кары, как правило, редко покидают Японию, поскольку они имеют правостороннее рулевое управление и разработаны с учетом местных правил.