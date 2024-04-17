Кліщі вийшли на полювання: чим це загрожує українцям

З різних регіонів України надходять повідомлення про постраждалих від укусів кліщів. У якихось областях рахунок іде вже на десятки. Паразити вийшли на полювання на заході та півдні країни, проте в інших регіонах небезпека теж висока. Як найнадійніше захиститися від паразитів?

Аномально тепла погода дала зелене світло початку полювання цих маленьких кровопивць.

Пані Світлана з Тернопільщини підхопила кліща на прогулянці, одразу ж звернулася до лікарні. Торік аналогічна ситуація ледь не закінчилася для неї трагедією.

Найнебезпечніше захворювання, яке переносять кровосисні, – кліщовий енцефаліт.

“Симптоми можуть бути неспецифічні, це може бути підвищення температури. Може бути головний біль. Ломота і болі в м’язах”, – зазначила завідувачка денного стаціонару місцевої лікарні.

І це тільки верхівка айсберга. Якщо вчасно не вжити заходів, то енцефаліт здатний зробити людину інвалідом, у деяких випадках зараження призводить до летального результату. Виявити, чи інфікований кліщ, можна тільки в умовах лабораторних досліджень.

У дітей із ще незміцнілим імунітетом ризик заразитися енцефалітом особливо високий. У зоні ризику також вагітні та люди похилого віку.

Захист від енцефаліту є. Це щеплення. Їх радять ставити за три місяці до старту сезону кліщів, але лікарі приймають і зараз. Стандартна схема вакцинації охоплює три етапи: два щеплення з інтервалом у півроку і через рік – ревакцинація. Важливо в цей період не відвідувати місця, де можуть мешкати небезпечні кровосисні – це ліс, парк, водойми.

Переносити кліщі можуть ще й хворобу Лайма, серед симптомів – ломота в тілі, занепад сил. Місце укусу багровіє і починає свербіти.

Кішки та собаки теж у зоні ризику. Тож, незважаючи на те, що в міських парках нині вже щосили проводять обробку, не варто нехтувати елементарними заходами профілактики – використовувати спреї та уважно оглядати себе і своїх улюбленців після кожної прогулянки.