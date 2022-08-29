В Польщу на авто не пускають: коли рух буде відновлено — невідомо

На пункті пропуску «Краковець» призупинено оформлення документів для автомобілів в обидва напрямки. Для легкових авто він був відкритий не так давно, лише з 1 серпня. Не пропрацювавши й місяця працівники та громадяни зіткнулись із першою серйозною проблемою.





За невідомих обставин виникли перебої. Скоріш за все злам бази даних має технічний характер. Тому на невизначений час пропуск авто призупинено. Коли його буде відновлено — невідомо.

Митники з цього пункту пропуску просять людей обрати інші варіанти для перетину кордону. Це стосується тих, хто стоїть у черзі, а також тих, хто лише рухається у напрямку цього пропускного пункту.

База перестала функціонувати із самого ранку. На місці усунути проблему не вийшло. Через це на пункті пропуску утворились кілометрові черги. Зараз робота митниці повністю призупинена. Річ у тім, що без бази даних не можливо реєструвати автомобілі, що в’їжджають в Україну з Польщі та навпаки.

Можливо, програма вийшла з ладу через кібератаку російських хакерів. Зараз це питання розглядають у відповідних органах.

Всіх, хто стоїть у черзі, перенаправляють до найближчих пунктів. Над усуненням проблеми вже працюють, та поки що ситуація не покращилась.

Черга утворилась настільки велика, що з 8:00 ранку люди не можуть виїхати із неї. Як тільки база даних запрацює у штатному режимі, органи митної служби проінформують українців.

Дехто з людей вважає, що уряд України робить це навмисно, щоб не випускати українців. В тім проблема має суто технічний характер. Людей вкотре просять «не розганяти зраду».

Так, ситуація не з приємних: на вулиці спекотна погода, у машинах сидять діти, домашні тварини, також є люди похилого віку. Для них такі тривалі очікування є досить важким випробуванням не лише у фізичному плані, а й психологічному.

Є люди, які вже дві доби стоять у черзі, та чекають, що їх пропустять. Це ті, хто не встиг перетнути кордон ще з учора за різних причин. Подібна ситуація із пунктом пропуску на кордоні з Угорщиною.