Мощная магнитная буря испортит последние дни марта: для кого она станет каторгой

Сильное похолодание и снегопады на этой неделе испортили настроение многим украинцам, уже привыкшим к весеннему теплу. Однако в ближайшие несколько дней украинцев ждет еще одно испытание. В четверг, 30 марта, начнется последняя в этом месяце магнитная буря. Она продлится до 31 марта, то есть ровно два дня.

О неблагоприятном космическом явлении, которое непосредственно повлияет на жителей планеты Земля, сообщил метеорологический портал Gismeteo. В прогнозе, составленном экспертами популярного ресурса, отмечено, что колебания магнитного поля Земли будут самыми ощутимыми с 30 по 31 марта. После пика активности состояние защитного поля нашей планеты постепенно стабилизируется.

Какие симптомы магнитной бури?

Магнитные бури часто сопровождаются плохим самочувствием у метеозависимых людей. Также от неприятных симптомов страдают беременные, пожилые люди и те, у кого диагностированы хронические заболевания.

У наиболее уязвимых к магнитным бурям людей могут возникать такие симптомы:

тошнота;

головокружение;

головная боль;

бессонница;

боль в суставах;

быстрая утомляемость и т.д.

Здоровые люди, не имеющие повышенной чувствительности к метеорологическим явлениям, магнитной бури могут даже не заметить. Хотя если ее интенсивность будет высокой, определенный дискомфорт ощутят даже такие люди.

Что такое магнитная буря?

Магнитной бурей называют возмущение геомагнитного поля Земли. Оно возникает в ответ на движение потоков заряженных частиц от Солнца к нашей планете.

Заряженные частички, о которых идет речь, это выбросы корональной массы вследствие вспышек на Солнце. Подхваченные солнечным ветром они стремительно разлетаются во всех направлениях, в том числе и в направлении Земли.

Однако нашу планету охраняет магнитное поле, предназначение которого состоит в защите всего живого от опасных космических явлений. Заряженные частицы с поверхности Солнца сталкиваются с этим своего рода щитом. Так и возникает колебание магнитного поля, приносящее столько неприятных симптомов людям.