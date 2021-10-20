Руслан Стефанчук розповів, коли українці перестануть переводити годинник

Чи скасують в Україні переведення годинників на зимовий/літній час? Незабаром Верховна Рада повернеться до цього питання. Вже зовсім скоро, а саме через 2 тижні українці переведуть стрілки годинників на 1 годину назад. Однак в найближчому майбутньому уряд збирається скасувати цю процедуру.





Питання назрівало давно, але завжди відкладалося в силу різних обставин. Вкотре про це поговорять в уряді взимку.

Руслан Стефанчук (голова Верховної Ради) розповів, що законопроєкт розглянуть вже після переходу країни на зимовий час. Влітку приймати подібне рішення немає сенсу. Україна знаходиться в часовому поясі UTC +2. Навіщо повертатися до невластивого ходу часу незрозуміло. Більш того після таких переходів громадяни скаржаться на тривалу адаптацію. Організму потрібно звикнути, перебудуватися. Від цього сильно знижується працездатність і успішність школярів.

Радіють лише діти, адже можуть поспати на годину довше. Інших плюсів у “сезонного часу немає”. Тому, можливо вже навесні 2023 року українцям не потрібно буде переводити стрілку вперед на годину.

Звичайно, питання важливе і вимагає розгляду. Уже не перший рік громадяни скаржаться на “переведення часу”. Багато країн Євросоюзу вже давно відмовилися від цієї нісенітниці. Те що діє зараз — пережиток минулого, від якого давно пора позбутися.

Навесні 2021 року у Верховній Раді не змогли прийняти законопроєкт. Все тому що більшість депутатів вирішили підтримати країни Євросоюзу, що не визначилися. Але синхронізація необхідна і досі є актуальною проблемою.

А поки що вся країна готується до переходу на зимовий час. Це відбудеться 31 жовтня о 4 ранку за Київським часом. Зараз в Європі діє три часових пояси: західноєвропейський, центральноєвропейський і східноєвропейський. Це дуже зручно для жителів Європи.