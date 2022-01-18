Бути тихіше трави: китайський гороскоп на вівторок, 18 січня

До чого рекомендує готуватися китайська система «Восьми ієрогліфів долі» у вівторок, 18 січня?





У вівторок краще залягти на дно. День буде особливий – царство енергій Землі та Металу, плюс два прямі зіткнення. Коротше кажучи, схоже, що більшість наших планів на цей день ні до чого не приведуть.

Бацзи радить у такі дні не лізти на рожон, не будувати великих планів та максимально обмежити спілкування з потенційно конфліктними людьми. Найкраща стратегія такого дня — відпочивати, а якщо не пускають — займатися рутиною.

Для різноманітності, розберіть завали в шафі або в документах, дайте відповідь на всі листи, на які не відповіли, зробіть те, до чого руки ніяк не доходили.