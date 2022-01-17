Як заснути після різкого нічного пробудження: 4 найефективніші методи

Проблеми зі сном можуть мати різний характер: одних людей мучить безсоння з вечора, вони крутяться у ліжку і не можуть заснути. Інші, несподівано прокинувшись серед ночі, можуть спати до ранку. Експерти розповіли, як після несподіваного пробудження заснути швидко та міцно.





4 перевірених методи заснути після несподіваного пробудження серед ночі

Іноді, лягаючи в ліжко, людина відчуває таку втому, що, здається, проспить до ранку. Але вже за кілька годин прокидається і не може заплющити очей. Причини можуть бути різні, від особистих переживань, до зовнішніх подразників. Тому перше, що треба зробити, це зрозуміти, чому сон не йде. Знайшовши причину, потрібно вибирати спосіб боротьби з нею.

Мінімізувати мозкову діяльність

Прокинувшись уночі, багато хто починає обмірковувати справи, планувати і переплановувати наступний день, хапаючись за телефони. Перше, що треба робити – відволіктися від справ. Можна згадати сюжет улюбленої книги чи нещодавно переглянутого фільму. Навіть прочитати сторінку, щоб переключити мозок, але не в телефоні, тому що висока ймовірність, що увага відвернеться на новини чи соцмережі, а саме з книги.

Якщо заснути не дають зовнішні подразники

Миготлива за вікном реклама або сонце в ранні години влітку може стати причиною того, що складно заснути. Також надто галасливі сусіди чи активний рух вулицею за вікном – причини перебоїв зі сном. У цьому випадку допоможуть беруші та маска. Краще приготувати їх наперед або навіть надіти з вечора. Тоді сон буде міцнішим і стан на ранок кращим.

Якщо нічні пробудження викликані надто чутливим сном

Є люди, які прокидаються від будь-якого шарудіння або зміни рівня освітленості у приміщенні. Їм варто звечора подбати про глибокий сон. Фахівці рекомендують аромалампи. Добре використовувати аромат лаванди. Він допомагає швидкому засинанню та глибокому сну всю ніч. Можна використовувати замість аромалампи спеціальні спреї.

При тривожних станах

Потрібно відволіктися та заспокоїться. Добре підходять техніки медитації. Варто спрямовано і поступово розслабляти все тіло, починаючи з рук, ніг. Потім слухати своє дихання, відчувати, як повітря наповнює легені та виходить із них. Повністю із зовнішнього світу переключиться на внутрішні відчуття.