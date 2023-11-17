В Україні стало більше багатих чи бідних? Звіт НБУ шокує

За останні два роки відбулися помітні зміни у витратних звичках українців, про що свідчать дані опитування Національного банку України. За цей період значно зросла частка українців, які скорочують витрати на найнеобхідніші речі, такі як продукти харчування. Дані свідчать про більш ніж дворазове зростання цієї групи, тоді як кількість тих, хто має фінансову свободу для необмежених покупок, зросла майже в 3,5 рази.

Згідно з Інфляційним звітом Національного банку, спостерігаються ознаки відновлення економіки та зростання доходів домогосподарств, частково завдяки державній підтримці. Це свідчить про поступове покращення фінансового стану домогосподарств. Проте дані самооцінки з цього ж звіту за другий квартал 2021-2023 років вказують на те, що остаточне поліпшення фінансового становища людей може бути передчасним.

Подальший аналіз показує, що частка громадян, які економлять ресурси на харчуванні, різко зросла – з 12,2% у 2021 році до 26,2% у 2023 році. У групі, яка задовольняє базові потреби, такі як їжа, але змушена економити або позичати на одяг і взуття, спочатку спостерігалося зростання, а потім зменшення, яке в підсумку залишилося незмінним протягом двох років.

Тим часом частка заможних українців, які можуть робити будь-які покупки за власним бажанням, зросла з 0,5% до 1,7%. Крім того, майже втричі зросла кількість людей, які можуть дозволити собі не лише їжу та одяг, а й дрібну та велику побутову техніку. Ці дані відображають складну економічну ситуацію в Україні, яка постійно змінюється.