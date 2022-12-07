Китайці клонували Xiaomi 12S Ultra. Смартфон продають у 8 разів дешевше за оригінал

Не кожен може дозволити собі покупку флагманського смартфона. Але якщо мати топову модель все ж таки хочеться, китайці завжди готові протягнути руку допомоги і запропонувати репліку — виглядає вона абсолютно ідентично, тільки коштує набагато дешевше. Нещодавно у китайських інтернет-магазинах з’явилася копія топового камерофону Xiaomi 12S Ultra.

Хоча продавці намагаються переконати, що перед нами якийсь Coolbi 14S Ultra , флагман від Xiaomi пізнається з першого погляду. Ті ж габарити і форма корпусу, ідентичні модулі камер, такі самі кольори. Причому підвальні майстри поцупили у двох брендів відразу: подивіться шпалери смартфона — Never Settle, це фірмовий слоган компанії OnePlus.

В описі продавець обіцяє дисплей з діагоналлю 6.8 дюйми без уточнення технології виготовлення, батарею на 6800 мАг, 10 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті. Що стосується камер, то вказана основна на 48 МП та фронталка на 32 Мп. Портал Gizmochina вже з’ясував, що ще два модулі — звичайні заглушки, зроблені тільки для того, щоб репліка була схожа на оригінал.

Але й різниця в ціні суттєва, Coolbi 14S Ultra коштує лише $113, тоді як Xiaomi продає свій 12S Ultra за $860. Охочі купити напевно знайдуться, але ми не рекомендуємо йти на таку авантюру.