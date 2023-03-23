Samsung Galaxy S23 Ultra домальовує зуби новонародженим дітям

Користувачка Twitter розповіла цікаву історію, пов’язану з досвідом використання Galaxy S23 Ultra. Вона вирішила застосувати “Ремастер” – функцію для автоматичної обробки фото та покращення якості знімка.

Власниця флагмана очікувала, що «Ремастер» накладе фільтри та зробить кадр із її дитиною яскравішою, але вийшло не зовсім так. Алгоритми стерли язик немовляти і домалювали йому зуби, хоч зубів у дітей такого віку ще немає. Також «Ремастер» підтер соплі, за що алгоритмам можна сказати спасибі.

У Samsung тим часом заявляють, що функція Ремастер потрібна, щоб видалити зайві тіні, відображення та інші об’єкти. Ентузіасти перевірили інші смартфони компанії. Результат: тільки Galaxy S23 Ultra домальовує те, чого не повинно бути, молодші моделі Galaxy S23 таким багом не можуть похвалитися.

Це не перший випадок, коли Galaxy S23 Ultra викривали зайву обробку фотографій. Так, користувачі з’ясували, що смартфон не може фотографувати Місяць у високій якості – нейромережі просто домальовують деталі супутника, роблячи знімок більш реалістичним.