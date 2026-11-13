Epic Games Store роздає стратегію про війну з демонами безкоштовно й назавжди. Наступного тижня чекає ще один хіт

Epic Games Store знову дозволяє поповнити бібліотеку без витрат. Цього тижня магазин роздає Knightica, невелику фентезійну стратегію, у якій потрібно зібрати армію й відвоювати королівство в демонів. Звичайно гра коштує близько 15 євро, тобто приблизно 760 грн.

Роздача триває до 19 листопада, 18:00 за київським часом. Щоб отримати гру, достатньо зайти в акаунт Epic Games Store й оформити безкоштовне замовлення, після чого Knightica залишиться у бібліотеці назавжди. Гра вийшла торік у серпні на Steam, а в Epic її вперше роздають.

Knightica належить до покрокових roguelike-стратегій з автобитвами. Гравець командує загоном найрізноманітніших бійців. Перед боєм треба розставити воїнів на полі, підібрати їм спорядження й продумати тактику, а далі вони б’ються самі, і залишається лише спостерігати за результатом. Завдяки випадковій генерації кожне проходження відрізняється від попереднього.

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Наступна роздача розпочнеться 19 листопада. Тоді Epic Games Store запропонує одразу дві гри. Це відомий хорор Alien: Isolation, у якому доводиться ховатися від Чужого на космічній станції, та пригодницький екшен Mark of the Deep. Обидві можна буде безкоштовно забрати до 26 листопада.

Для українських гравців акція доступна так само, як і для інших, хоча варто пам’ятати, що ігри в Epic Games Store прив’язані до вашого акаунта, тож отримувати їх краще на основний, а не на тимчасовий профіль.