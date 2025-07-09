Популярна гра Subnautica вийшла на iPhone та смартфони з Android

Нещодавно зі студії Unknown Worlds Entertainment звільнили ключових авторів Subnautica — і реліз мобільної версії океанічної «виживалки» виглядає на цьому тлі якимось злим жартом. Але він відбувся.

Популярна гра про дослідження океанських глибин і виживання з’явилася на пристроях iOS і Android. Управління в ній адаптоване під сенсорні екрани, також є підтримка контролерів і навіть хмарне збереження. Картинка, зрозуміло, спрощена на користь можливостей мобільних гаджетів. З урахуванням стартової знижки проект коштує 9 доларів в App Store і Google Play.

Трохи пізніше цього року має відбутися вихід сиквела (поки що в ранньому доступі). Нагадаємо, що днями з Unknown Worlds звільнили трьох керівників, які придумали гру. Чарлі Клівленд натякнув, що обопільної згоди не було, проте його думкою видавництво Krafton не зацікавилося. Мабуть, створення продовження не обійшлося без серйозних проблем — зазвичай ефективних керівників так просто не виставляють за двері.