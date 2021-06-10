Експерти розповіли, що робити, якщо у вас вкрали телефон: чіткий алгоритм дій

Зібралися замовити їжу або зателефонувати і раптом усвідомили, що смартфона немає? В кишені порожньо, в сумці теж. Можливо, телефон вкрали? Але стривайте панікувати. Навіть якщо ваш смартфон виявився в чужих руках, є кілька способів знизити збиток.





Хороший сценарій

Ваш телефон дістався злодієві заблокованим, вся інформація на ньому зашифрована, а сім-карта захищена PIN-кодом. В цьому випадку варто:

Скористатися сервісом пошуку пристроїв (Знайти пристрій – для Android, Локатор – для iPhone), позначити смартфон як зниклий, вивести на екран повідомлення з номером, за яким з вами можна зв’язатися, якщо смартфон не вкрадений, а загубився.

Якщо телефон не знайшовся, видаліть з нього дистанційно всю інформацію і зв’яжіться з оператором для блокування сім-карти.

Купіть новий смартфон і відновіть дані з резервної копії.

Після крадіжки зберігайте пильність. Злодії часто використовують той самий резервний номер, щоб за допомогою фішингу або соціальної інженерії виманити у власника вкраденого смартфона пароль від акаунта Google або Apple ID. Якщо це вийде, вони зможуть відв’язати апарат від акаунта, скинути його і продати дорожче, замість того щоб розбирати на запчастини.

Ось дві реальних історії про те, як це відбувається: з фішинговими SMS нібито від Apple «ваш iPhone був виявлений» і дзвінком від жалісливого співробітника сервіс-центру, якщо SMS не подіяла. Одним словом, до дзвінків і SMS, пов’язаним з вкраденим телефоном, варто ставитися з підозрою і тримати в секреті пароль від акаунта Google або Apple ID.

Поганий сценарій

З відносно хорошим варіантом ми розібралися, поговоримо про більш неприємний варіант: смартфон в чужих руках, і він не захищений – може, навіть блокування екрану на ньому немає. Тоді дійте швидко. Перше, що вам потрібно – інший телефон, щоб зробити кілька дзвінків. Можете попросити телефон у друзів, в транспорті або в магазині.

Заблокуйте SIM-карту

Перший дзвінок – мобільному оператору. Повідомте про втрату і попросіть заблокувати SIM-карту. Тоді викрадач не зможе видати себе за вас – зателефонувати з вашого номера або отримати SMS з кодом підтвердження для зміни пароля або підтвердження якоїсь транзакції.

Попередьте близьких

Другий дзвінок – комусь із близьких. Поясніть, що телефон вкрали, але ви в порядку. Попросіть їх попередити знайомих про те, що з вашого номера можуть надходити SMS або виклики з проханнями вислати грошей або питаннями, які слід ігнорувати. Можете попросити друзів опублікувати в соцмережах таке попередження.

Заблокуйте смартфон

Для блокування вкраденого смартфона потрібен інтернет і (бажано) безпечний пристрій, адже ви будете вводити пароль. Візьміть у товариша або колеги довірений девайс. Увійдіть в обліковий запис Google або Apple ID. Якщо у вас встановлена ​​двофакторна аутентифікація, це може стати проблемою, адже код підтвердження приходить в SMS або в додатку-аутентифікаторі. Для пристроїв на базі Android існує процедура зміни пароля без SMS. Для цього існують резервні коди, які ви отримали під час налаштування двофакторної аутентифікації. На iPhone теж можна відновити доступ до акаунту, відправивши код підтвердження на довірений номер телефону або пристрій.

Після того, як ви увійшли в Google або Apple ID, зробіть наступне:

Увійдіть в розділ Безпека (Android) або в додаток Локатор (для iPhone) і знайдіть зниклий смартфон в списку пристроїв.

Якщо смартфон включений і на ньому активна геолокація, вона відобразиться на карті. Але навіть якщо ви побачите, де знаходиться злодій, не намагайтеся його переслідувати – краще зверніться за допомогою в поліцію.

Виберіть пункт Заблокувати пристрій. Система попросить ввести повідомлення для екрану блокування і резервний номер, за яким з вами можна зв’язатися. Тепер на смартфоні буде тільки це послання. Якщо телефон загубився, той, хто його знайшов зможе зателефонувати вам. Але будьте обережні! Шахраї теж можуть вийти з вами на зв’язок під виглядом співробітників техпідтримки в надії вивідати пароль до акаунту.

Якщо на пристрої є конфіденційна інформація, ви можете її стерти в тому ж розділі. Врахуйте, що після цього відстежити телефон не вийде, а частина даних може все одно зберегтися на SD-карті.

Відв’яжіть карти

Google і Apple можуть запропонувати зробити це при блокуванні смартфона за допомогою функції Find My або Знайти пристрій, якщо ні – скасуйте прив’язку банківських карт в налаштуваннях акаунта. Самі карти не потрібно блокувати – звичайно, якщо їх не вкрали разом з телефоном.

Для пристроїв Android:

Увійдіть в обліковий запис Google і перейдіть в меню Платежі та підписки.

Натисніть Налаштувати спосіб оплати.

Видаліть свої банківські карти.

Для iPhone:

Увійдіть до свого облікового запису Apple ID. Знайдіть вкрадений iPhone в розділі Пристрої.

Під списком карт натисніть Видалити все.

Додайте смартфон в стоп-лист за IMEI

У частині країн можна не тільки заблокувати SIM-карту, а й внести вкрадений телефон в стоп-лист. Для цього оператору потрібно повідомити IMEI – ідентифікаційний номер пристрою. Якщо ви не викинули коробку, в якій продавався телефон, і вона у вас під рукою, то цей номер можна знайти на ній.

На Android його також можна дізнатися через сервіс Пошук телефону.

Натисніть на кнопку з буквою i в колі близько зображення вашого телефону.

Код IMEI відобразиться в підказці.

Для iPhone це можна зробити на сайті appleid.apple.com:

Виконайте вхід за допомогою ідентифікатора Apple ID, який ви використовували на вкраденому пристрої.

Прокрутіть вниз до розділу Пристрої. Виберіть свій iPhone і знайдіть його IMEI.

У теорії, після того як оператор внесе IMEI в чорний список, смартфон не зможе підключитися до мобільної мережі навіть з іншою SIM-карткою. Ця послуга доступна, наприклад, в США, Великобританії, Туреччини, Латвії та деяких країнах Латинської Америки. В Україні її поки немає, але, можливо, вона скоро з’явиться.

Що далі?

Ви зробили все, щоб захиститися від шахраїв. Тепер можна зайнятися ліквідацією можливих наслідків в більш розслабленому стані.

Зверніться в поліцію

Повідомте поліцейським про крадіжку, назвіть мобільного оператора, номер і прикмети телефону. Це може збільшити шанси на те, що смартфон до вас повернеться. Уточніть, куди вам потрібно підійти, і напишіть заяву. Іноді телефони повертаються навіть через кілька років.

Відновіть зв’язок

У разі втрати сімка зазвичай видається безкоштовно. Придбайте собі тимчасовий телефон або візьміть вдома запасний смартфон, якщо він у вас є, щоб не залишатися без зв’язку.

Змініть паролі

Постарайтеся змінити по-максимуму паролів, які ви використовували в додатках і браузері. Після заміни встановіть всюди двофакторну аутентифікацію з прив’язкою до відновленого телефону.

Поверніть свої дані

Якщо до втрати пристрою ви включали на ньому резервне копіювання, то навіть на повністю очищеному (і тим більше новому) смартфоні можна буде відновити всі відомості, аж до SMS-повідомлень.

Не турбуйтеся

Звичайно, втрата смартфона – це серйозний стрес і загроза для ваших даних. Але якщо діяти чітко, копіювати дані і захищатися вчасно, можна обійтися мінімальними жертвами. Не впадайте у відчай через крадіжку або втрату гаджета, адже головне – ваша особиста безпека.