Apple выплатила миллионы долларов владелице iPhone, чьи фото утекли в сеть после ремонта

Apple достигла «многомиллионного» соглашения с 21-летней студенткой из Орегона, США, которая отправила свой iPhone в ремонт в 2016 году. Мастера, ответственные за ремонт, разместили в сети фото обнаженной женщины. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.





Сотрудники Pegatron, сотрудничающие с Apple, взялись за ремонт сломанного телефона женщины. Во время последнего два технических специалиста разместили в ее профиле в Facebook 10 фотографий обнаженной женщины и видео эротического характера, так что, согласно документам, полученным газетой, казалось, будто она разместила их там сама. Материалы были удалены американской, предупрежденной ее друзьями.

Адвокаты жертвы пригрозили подать иск о нарушении конфиденциальности и психологическом травмировании, также предупреждая, что суд будет иметь «негативный медиа-оттенок», сообщает The Daily Telegraph. Заключенное мировое соглашение содержит пункт о конфиденциальности и запрещает женщине рассказывать подробности дела и разглашать размер компенсации. Известно, что женщина просила 5 миллионов долларов.

Этот случай стал известен в результате судебного процесса между компанией Pegatron, вернувшей Apple сумму компенсации, выплаченной женщине, и ее страховщиками, которые не хотели покрывать расходы.

Заявление Apple: вопиющее нарушение наших процедур

Apple подтвердила газете, что описанный инцидент произошел. Мы очень серьезно относимся к конфиденциальности и безопасности наших клиентов. (…) Когда мы узнали об этом скандальном нарушении наших процедур одним из наших партнеров, мы немедленно приняли меры (…), – сообщил The Daily Telegraph представитель компании. Он добавил, что сотрудники Pegatron, ответственные за нарушение конфиденциальности, были уволены, и Apple постоянно совершенствует процедуры, которым должны следовать компании, сотрудничающие с ней. Также в компании заявили, что ремонт айфонов спб нужно производить только у сертифицированных партнеров.

Производитель iPhone часто настаивает на том, что контроль над обслуживанием устройств компании помогает защитить конфиденциальность клиентов, и лоббирует против закона, который облегчил бы неаффилированным сервисным центрам ремонт оборудования Apple, напоминает британская газета.