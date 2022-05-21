Xiaomi Mi Band 7 оцінили в 1400 гривень

Через нестабільну ситуацію у світі та коронавірус Xiaomi запізнилися з релізом нового покоління свого фірмового браслета Mi Band. Однак, як повідомляє відомий інсайдер Digital Chat Station, чекати на пристрій залишилося зовсім недовго. Є шанс, що його представлять разом із смартфоном Redmi Note 11T Pro. Звучить це цілком реально, особливо з огляду на те, що сторінка з Mi Band 7 вже з’явилася в одному китайському онлайн-магазині.





Передбачуваний трекер нового покоління, судячи з зображення, не отримає особливих змін щодо дизайну, що цілком передбачувано. Щодо вартості, браслет оцінили у $40, або близько в 1400 гривень за поточним курсом

Після витоку сама Xiaomi опублікувала рендер свого майбутнього браслета на офіційному акаунті у Weibo.

Нагадаємо, що раніше потенційні характеристики гаджета вже злили у мережу. Якщо вони підтвердяться, Mi Band 7 отримає 1.56-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 490х192 пікселя, акумулятор ємністю 250 мАг, пульсоксиметр та GPS-модуль. Швидше за все новинка буде доступна у двох версіях: з NFC і без нього.