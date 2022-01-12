Фахівці розповіли, як Apple обманює про стан акумулятора вашого iPhone

Ви, напевно, вже й не пам’ятаєте, як у iOS з’явився системний розділ під назвою “Стан акумулятора”. А, тим часом, Apple його додала на вимогу користувачів після того, як розкрилася вся правда про уповільнення iPhone зі зношеними батареями. У Купертіно пішли на поступки та дали людям можливість самим відслідковувати ступінь та швидкість зношування акумуляторів своїх смартфонів. Ось тільки вірити тим даним, якими з вами ділиться Apple, не можна. Зараз пояснимо на пальцях, чому саме.





Стан акумулятора показує максимальну залишкову ємність, яку має акумулятор. Згодом їхня здатність накопичувати енергію знижується, тому дуже важливо знати, скільки відсотків своєї ємності вони вже втратили.

Apple не дає конкретних даних за ступенями зношування, але обіцяє, що до моменту уповільнення iPhone на залишковій ємності в 80% має пройти не менше 500 циклів зарядки. Але ж ви в реальному часі можете відстежувати, на якій стадії зношування батарейка вашого iPhone знаходиться в даний момент. Незрозуміло лише навіщо.

Максимальна ємність акумулятора iPhone

Зараз ємність акумулятора мого iPhone 12 знаходиться на позначці 95%, хоча пройшло 280 циклів із 500

Як показав мій особистий досвід (і не тільки мій, якщо говорити відверто), швидкість зношування акумулятора iPhone настільки нерегулярна і нестабільна, що спрогнозувати що-небудь за показником залишкової ємності не можна. Ось що я дізнався:

Мій iPhone 12 зараз знаходиться у використанні вже більше року. Він був введений в експлуатацію одразу після початку продажу в жовтні 2020 року. Звичайно, на той момент він мав 100% ємність акумулятора. Але протягом усього наступного року цей показник не змінювався, хоча апарат використовувався в хвіст та гриву весь цей час.

На жаль, скріншотів, де залишкова ємність знаходиться на 100%, у мене не лишилося. Але на скріншоті вище, наприклад, я демонструю стан батареї свого Айфона, який знаходиться на позначці 97%.

Вийде, що десь за рік залишкова ємність акумулятора впала лише на 3%. Але ось парадокс. Все сталося дуже швидко. Вона не падала планомірно, знижуючись по одному відсотку раз на 3-4 місяці (як, за логікою речей, і мало бути). Вона впала різко і одразу – зі 100 до 97%. Ні, я не міг цього не помітити. Падіння сталося миттєво.

Як швидко Айфон втрачає ємність акумулятора

iPhone неправильно втрачає залишкову ємність, і це неправильно. Фото з інтернету.

Далі було ще одне падіння, і теж не на 1 відсоток, а відразу на 2. Причому сталося це буквально ось-ось, майже через 3 місяці. Минаючи фазу 96%, залишкова ємність акумулятора мого iPhone опустилася одразу на 95%. На мою думку, це трохи дивно. Адже виходить, що система або просто гальмує, або просто демонструє цифри, що нічого не значать.

Зараз мій iPhone 12 пройшов 280 циклів зарядки. Тобто до зниження залишкової ємності акумулятора до критичного показника, коли його потрібно змінювати, залишилося всього 220 циклів. Але це немислимо, тому що уповільнення відбудеться на 80%. Тобто, за логікою, до нього ще дуже довго. Але за фактом мій акумулятор уже пройшов екватор свого життєвого періоду, хоча його залишкова ємність чомусь, як і раніше, дорівнює 95%.

Виходить, що версія про цифри, що нічого не значать, які нам надає Apple, найбільш ймовірна. На профільних форумах розповідають, що за рік iPhone SE 2020 втратив у сумі 12% залишкової ємності акумулятора. Проте з минулого вересня до цього моменту цей показник так і залишився без змін. Адже за цей час iPhone мав пройти щонайменше 70 циклів. Загалом ситуація дивна.

Складно уявити, що весь цей час батарейка не відчувала зношування. Це суперечить законам фізики та здоровому глузду. Значить, лічильник, вбудований у iOS, працює неправильно. Інше питання – чому він так працює. Можливо, Apple просто наплювати на це, і вона не має жодного бажання виправляти баг, що виник. А, можливо, і це здається нам найреальнішим, що Apple просто не хоче, щоб ми знали реальний розклад речей. Чому? Бо чогось боїться.