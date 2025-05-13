Дешевий ноутбук з OLX: чому не слід купувати такий пристрій

Нещодавно сталася цікава подія, яка підштовхнула нас до написання цієї статті. Нам в редакцію був потрібен був ноутбук для роботи, але з дуже скромним бюджетом. На OLX знайшли ноутбук наступної конфігурації: Intel Celeron N4020C 1,1 ГГц, RAM 8 ГБ, DDR4, SSD 256 ГБ, на борту встановлено Windows 11 Home.

Сам по собі ноутбук виглядає класично і коштує в районі 8 000 гривень. Працювати на ньому майже неможливо. Розберемо мінуси цього пристрою в подробицях.

Процесор

Процесор Intel Celeron N4020C має базову частоту 1,1 ГГц. Тут два ядра і два потоки, техпроцес 16 нм і енергоефективне TDP в 6 Вт. Графіка, звичайно ж, вбудована в CPU – Intel UHD Graphics 600. Найцікавіше, що процесор не підтримує фізичний TPM 2.0, але Windows 11 все-таки на цьому ноутбуці є за рахунок емуляції TPM 2.0 на рівні прошивки.

Що щодо продуктивності? Тихий жах. Відкриваємо документ Microsoft Word і браузер Google Chrome – процесор відразу ж завантажується на 100%. Комп’ютер, звичайно, працює, але багатозадачність призводить до того, що перемикання вікон, вкладок і відвідування нових сайтів призводить до гальмування. Хоч і в режимі Turbo Boost процесор можна розігнати аж до 2,8 ГГц, але конкретно ця модель при спробі розгону понад 2 ГГц починає перегріватися і троттлити.

Так, «тюнінг» Windows 11 у вигляді відключення непотрібних служб і систем безпеки взагалі нічого не дав. Після відключення захисних механізмів завантаження процесора в «черговому» режимі (1 браузер, 1 документ) стало 91%, але на швидкодію це ніяк не вплинуло.

Висновок: процесор дуже слабкий, але ми йдемо далі.

Оперативна пам’ять

Тут встановлена планка DDR4 на 8 гігабайт. Навіть якщо цей лептоп підлягав би модернізації, пам’ять збільшити було неможливо – процесор Intel Celeron N4020C максимально підтримує тільки 8 гігабайт. В принципі, на сьогоднішній день 8 «гіг» – це мінімальний обсяг, але не для Windows 11. Краще, щоб для комп’ютера з новітньою Windows було все-таки 16 гігабайт пам’яті.

Але навіть якби можна було поставити 32 гігабайти, ніякого сенсу б не було: процесор дуже-дуже слабкий, а пам’яті навіть при 8 гігабайтах залишається приблизно 2-3 при вищевказаному «черговому» режимі.

Постійна пам’ять

Класичний SSD на 256 гігабайт. Вистачить для Windows і декількох програм для роботи. Зберігати вже файли ніде. Найцікавіше, що користі від SSD практично немає. Хоч і тести показують прийнятну для SSD швидкість в 400 Мб/сек, на ділі файли копіюються дуже повільно.

Причина – не тільки твердотільний накопичувач бере участь у швидкості обміну даними, все проходить через процесор. А він – дуже слабкий. Тому користі від SSD тут просто немає ніякої. А якщо підключати ще й зовнішній HDD для даних, то все дуже сильно гальмує.

Екран і корпус

До екрану претензій немає, стандартна IPS-матриця. Благо виробництво матриць стало недорогим, і більш-менш екран можна побачити навіть в ультрабюджетній моделі. А ось корпус – тонка пластмаса. Судячи з відгуків, у багатьох вже відвалилися кнопки клавіатури, а знайти на такий «маловідомий» бренд запасних частин корпусу виявилося складним. Тачпад також примітивний і «дерев’яний».

Підсумки

Купувати такий ноутбук точно не варто. Так, якщо на нього встановити якусь легку збірку на Linux, то ще можна на ньому працювати. Але Windows 11 Home — це перебір. Та навіть Windows 10, швидше за все, мало що змінить — сучасний софт і веб-сайти стали занадто навороченими і вимагають великої кількості ресурсів, а їх взяти в цій моделі ніде. Модернізувати такий лептоп не вийде — все, крім SSD (він SATA), припаяно до плати.

При виборі ноутбука потрібно звертати увагу на два важливих параметри:

Процесор повинен бути не старше трьох років, мати мінімум 4 ядра і базову частоту від 2-2,2 ГГц. Такий процесор ще більш-менш буде працювати, і запасу потужності для базових завдань вистачить на пару років. Тут же через рік він взагалі перетвориться на черепаху;

Оперативної пам’яті не менше 16 гігабайт — такі реалії сучасного софту. Пам’ять повинна бути DDR4 або DDR5, і чим вище частота пам’яті, тим краще.

А все інше як би другорядне. Ми сильно пошкодували про покупку такого ноутбука. Так, він підходить на роль друкарської машинки, але не більше того. Якщо відкрити Youtube, то навіть перемикання на документ займає 3-4 секунди, що дратує навіть найспокійнішу людину.