Вчені розповіли, скільки можна працювати в день, щоб не угробити здоров’я

Перепрацьовувати шкідливо для здоров’я. Але де знаходиться та межа, після якої продуктивна діяльність стає фактором ризику, здатним угробити наш організм? Відповідь на це питання дала Всесвітня організація охорони здоров’я спільно з Міжнародною організацією праці. Шановні спільноти видали світу докладний звіт про вплив переробок на смертність.





Згідно з даними ВООЗ, небезпечним стає рубіж в 55 робочих годин на тиждень.

Це робочий день в 11 і більше годин при перерахунку на стандартну п’ятиденку. Через роботу в такому режимі передчасно вмирають сотні тисяч людей, і з року в рік цей показник тільки росте.

Основна причина проблем зі здоров’ям через понаднормові – підвищене навантаження на серцево-судинну систему. За статистикою тільки за 2016-й рік захворювання, пов’язані з переробками, забрали життя 745 тисяч чоловік. З них 398 тисяч довели себе до інсульту, а що залишилися 347 тисяч – до інших серцевих хвороб. Якщо порівняти з даними на 2000-й рік, то число інсультів зросло на 19%, а проблем з серцем – на всі 42%.

Також ВООЗ виділила окремі групи населення, які мають підвищений ризик від перепрацювань:

Чоловіки – в 72% випадків понаднормові вбивають саме їх.

Жителі Південно-Східної Азії і західної частини Тихого океану (Австралія, В’єтнам, Китай, Корея і т.д.) – країни і без того з довгим робочим тижнем.

Люди похилого віку – з віком переробки даються все складніше.

Лікарі відзначають, що не варто забувати про своє здоров’я тим людям, яким здається, ніби переробки даються їм легко. Якщо проблем немає зараз, це не означає, що ударна діяльність не відгукнеться через десяток років. Багато з померлих у віці 60-79 років переробляли, коли їм було 45-55 років, помноживши ризик інсульту та ішемічної хвороби серця.

Технічний директор ВООЗ Франк Пегі заявив, що світова пандемія тільки погіршує ситуацію зі надурочними навантаженнями. Сидячи вдома, люди стали працювати не менше, а більше, в середньому приділяючи професійної діяльності на 10% більше часу. У зв’язку з вищесказаним, доречною стане народна мудрість, яка говорить, що всіх грошей не заробиш. Працюйте в міру і бережіть себе, здоров’я вам ніхто не поверне.