Українцям порадили клеїти харчову плівку на вікна: яка від цього користь

Не секрет, що вікна – це основне джерело втрати тепла в будинку, тому ключовим аспектом для збереження тепла є їх грамотне утеплення. Для цього вам знадобиться всього один предмет – харчова плівка в рулоні.

Навіть найсучасніші та найякісніші вікна з часом можуть почати пропускати холодне повітря з вулиці. Знос ущільнювача, погана герметичність і навіть знижений тиск у квартирі – будь-які з цих факторів можуть призводити до продування віконних конструкцій.

Підійти до проблеми вікон, що “дмуть”, теж можна по-різному: від закладення щілин і заміни зношеного ущільнювача до утеплення радіаторів за допомогою фольги.

Але як бути із самим склом? Адже, як відомо, близько третини тепла йде саме через скло. У такій ситуації на допомогу може прийти звичайна харчова плівка в рулоні. Неважливо, які у вас вікна – дерев’яні або пластикові. Метод не потребує спеціальних навичок чи інструментів і однаково добре працює на будь-якій поверхні.

Харчова плівка на вікні створить ефект “третього” скла і стане додатковим бар’єром між вулицею і квартирою. Найголовніше – правильно її приклеїти, інакше магії не станеться. Важливо пам’ятати, що матеріал не повинен стикатися з самим склом, тому плівку необхідно наклеювати на раму вікна або, в крайньому разі, на штапик.

Як правильно приклеїти плівку на вікна

Сьогодні у продажу є спеціальні термоплівки, які так і називаються “Третє скло”. Однак для наших цілей згодиться і звичайна багажна стрейч-плівка, яку часто використовують в аеропортах для пакування валіз. Головне, щоб вистачало її ширини. З додаткових матеріалів вам знадобиться двосторонній скотч, канцелярський ніж, а також звичайний фен.

Покрокова інструкція з утеплення вікон за допомогою плівки:

Крок 1: Наклейте смужки двостороннього скотча по всьому периметру вікна. Якщо немає можливості приклеїти скотч на раму, можна кріпити його прямо на штапик. Крок 2: Почніть розправляти плівку зверху вниз, поступово приклеюючи її поверх двостороннього скотчу. Крок 3: Намагайтеся тягнути плівку, щоб вона ставала більш пружною. Якщо все зробити правильно, плівка на вікні буде практично невидимою. Крок 4: Притисніть протилежний край до рами і зафіксуйте плівку на рамі. Пам’ятайте, що при цьому вона не повинна торкатися самого скла. Крок 5: За допомогою фена нагрійте поверхню плівки, поки вона не стане ідеально гладкою. Крок 6: Обережно обріжте надлишки плівки канцелярським ножем, намагаючись не пошкодити раму.

Ось так просто можна підвищити температуру в кімнаті на 2-3 °С. Незважаючи на гадану кволість, харчова плівка має хороші теплоізоляційні властивості і дасть змогу істотно знизити витрати на опалення. Повітряна кишеня, утворена між вікном і плівкою, не тільки запобігатиме потраплянню холоду в квартиру, а й захистить вікна від скупчення конденсату. Вона також розв’яже проблему з утворенням грибка і цвілі.