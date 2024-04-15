Щоб інтернет “літав”: українцям назвали правила розміщення роутера в квартирі

Практика показала, що люди взагалі не замислюються над тим, як і де має стояти Wi-Fi роутер, – як майстер від провайдера поставить його в коридор, так у багатьох він там і перебуває. У підсумку виникають проблеми зі швидкістю і якістю підключення, особливо якщо будинок або квартира має кілька кімнат. Так, коли кілька років тому вам встановили роутер, проблем могло і не бути, але з кожним роком з’являються все більше і більше роутерів у сусідів, які створюють складнощі вашому пристрою.

Адже Wi-Fi маршрутизатор постійно “слухає” свій канал і зобов’язаний обробляти всі сигнали, щоб зрозуміти, де “свій-чужий”. Поговоримо про 5 правил розміщення роутера.

До речі, слово “Wi-Fi” було створено як гра слів, що нагадує “Hi-Fi” (висока вірність), щоб привернути увагу покупців. На початку свого існування в прес-релізах WECA іноді згадувався вираз “Wireless Fidelity” (бездротова вірність). Однак нині від цієї інтерпретації відмовилися, і термін “Wi-Fi” не має розшифровки.

Подалі від вікон

Тут усе дуже просто: як вище було написано, роутер не любить перешкод. Що більше сигналів від інших пристроїв, то складніше девайсу обробляти такий потік даних. Інтернет може гальмувати, можуть з’являтися помилки й обриви зв’язку. Кожна людина з увімкненим смартфоном, яка проходить повз ваш будинок, впливає на ваш маршрутизатор.

Також не варто розміщувати пристрій у коридорі, адже якщо ви живете в багатоквартирному будинку, то в сусідів у 99% випадків маршрутизатор теж розташований у коридорі. І ось вони один з одним там і “спілкуються”, знижуючи загальну якість з’єднання.

Ближче до центру квартири

У разі якщо у квартирі багато кімнат і потрібен стабільний бездротовий доступ у мережу, то краще встановити роутер у середині. Так він буде рівномірно охоплювати всі кімнати. А ось якщо ваш девайс стоїть десь у кутку, то в найдальшій кімнаті можуть виникати проблеми. Тут також не варто забувати, що за складного планування або великої кількості кімнат одного пристрою може не вистачити.

На допомогу тут приходить кілька маршрутизаторів, з’єднаних за технологією MESH (з підтримкою безшовного роумінгу). Розмістивши такі пристрої в кількох місцях приміщення, вони посилюватимуть сигнал один одного, і проблем ніяких не буде. Так зроблено в кафе та інших громадських місцях.

Як можна вище

Що вищим буде роутер, то краще. Недарма в громадських місцях роутери ставлять практично під стелю (точніше, це точки доступу, але побутовий сенс той самий). Тут усе банально просто: пристрій отримуватиме менше перешкод від іншої техніки: телевізорів, холодильників, чайників та інших домашніх гаджетів. Ну і сигнал краще поширюється знизу вгору з цієї ж самої причини. Так, можливо, це не зовсім красиво, але можна заховати гаджет у якусь гарну коробочку, адже коли люди ставлять громіздкий кондиціонер, який псує інтер’єр, то це вважається нормально навіть у багатих будинках.

Подалі від перешкод

Якщо не вдається встановити пристрій під стелю, то потрібно вибрати місце, де буде найменше перешкод. На жаль, навіть дерев’яна шафа або ліжко гаситимуть високочастотний сигнал. Наприклад, якщо пристрій буде розміщено на рівні ліжка, то заважати сигналу буде не тільки ліжко, а й стіл, комод та інші меблі (і навіть спляча людина).

Подалі від мотлоху

Wi-Fi маршрутизатор у процесі своєї роботи нагрівається. Деякі моделі нагріваються дуже сильно, і може виникнути ризик пожежі. Місце, де стоїть роутер, не має бути нічим захаращене – це аксіома. Потоки повітря мають безперешкодно проходити в тому місці, де встановлено пристрій. А ось якщо поруч буде ганчір’я і мотлох, то є великий ризик загоряння.

Також важливо знати: