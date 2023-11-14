POCO чи Xiaomi: в чому різниця між цими смартфонами

Хоча POCO і є суббрендом компанії Xiaomi, вони виробляють різні смартфони, які відрізняються як за ціною, так і за характеристиками. Розповімо, у чому різниця між смартфонами POCO і Xiaomi.

Відмінності POCO і Xiaomi

Обидва бренди смартфонів випускаються однією компанією, проте працюють над ними різні команди. Пристрої з фірмовою назвою Xiaomi позиціонуються як більш преміальний продукт і мають ширший перелік моделей, охоплюючи більший ціновий діапазон: серед смартфонів Xiaomi можна зустріти як середні за вартістю, так і флагмани. Окремий сегмент пристроїв Xiaomi – камерофони, що роблять акцент на створення якісних професійних знімків і відео.

POCO – суббренд, створений у 2018 році, спочатку був спрямований на ринок Індії, проте з часом поширився на ринки більш ніж 35 країн. На відміну від основних лінійок смартфонів Xiaomi, пристрої POCO створюються для аудиторії, яка шукає якісні моделі за прийнятною вартістю.

Смартфони POCO відрізняються кількома характеристиками:

POCO здебільшого випускає бюджетні моделі, тоді як Xiaomi більше фокусується на виробництві пристроїв середньої цінової категорії та флагманів.

POCO має більш яскравий дизайн, що привертає увагу. Якщо Xiaomi в оформленні зовнішнього вигляду своїх моделей дотримується мінімалізму і строгих кольорів, то POCO часто використовує свій фірмовий жовтий колір задньої кришки.

Невеликі відмінності в MIUI. Загальний функціонал оболонки залишився тим самим, але є і невеликі особливості. Наприклад, на смартфонах POCO значки застосунків мають круглу форму, а на Xiaomi – квадратну із закругленими кутами. Крім цього на POCO відсутня можливість оформлення робочого столу, що можна зробити на Xiaomi.

Смартфони POCO частіше фокусуються на одній характеристиці, наприклад, ємній батареї або яскравому екрані, тоді як інші можливості пристрою нічим виділятися не будуть. У своїх основних лінійках Xiaomi намагаються випускати універсальні гаджети, в яких кожній характеристиці приділено однакову увагу.

При цьому і серед смартфонів POCO можна знайти досить дорогі моделі, близькі за якістю до флагманів, наприклад, POCO F5 або POCO F5 Pro. Однак це скоріше виняток із правил, оскільки основна частина смартфонів POCO є бюджетниками, які намагаються поєднувати низьку вартість і непогану якість.

Що вибрати – смартфон POCO або Xiaomi?

Смартфони виробництва Xiaomi завжди користувалися попитом завдяки оптимальному співвідношенню ціни та якості. Однак кілька років тому компанія вирішила провести чітку межу і розділити смартфони для різної аудиторії під різними суббрендами. Так, пристрої з назвою “Xiaomi” вже насилу можна назвати бюджетними, проте вони поєднують у собі продуктивний процесор, високу автономність, нерідко преміальні матеріали, а також якісну камеру.

Значна частина смартфонів POCO належать до бюджетників, багато з яких можна придбати менш ніж за 5 -10 тисяч гривень. У них часто зроблено наголос на автономність, продуктивності достатньо для виконання повсякденних завдань, а екран великий і яскравий. Однак низька вартість тягне за собою і низку обмежень, наприклад, матриця в POCO найчастіше IPS, а не AMOLED, корпус пластиковий, процесор – посередній. Цього цілком достатньо для комфортного використання, але не зрівняється за якістю з моделями основних лінійок Xiaomi.

Якщо звертати увагу на дорожчі моделі POCO вартістю 15-20 тисяч гривень, то різниця між ними і Xiaomi вже не така помітна, оскільки характеристики практично ідентичні. Причину виробництва дорогих моделей у бюджетному суббренді можна пояснити бажанням продати побільше схожих смартфонів під різними назвами, щоб не заплутати покупців.

Таким чином, при виборі смартфона POCO або Xiaomi варто спиратися на те, який телефон необхідний користувачеві. Тим, хто хоче отримати смартфон, у якому немає “слабких” характеристик, варто зупинити свій вибір на Xiaomi та їхніх фірмових флагманах. Однак попередньо варто переглянути і дорожчі моделі від POCO – нерідко вони майже не відрізняються від Xiaomi, але при цьому мають меншу вартість.

Якщо потрібна бюджетна модель із прийнятними характеристиками, то обирати варто POCO. Більшість смартфонів суббренда мають низьку вартість, а їхні параметри хоч і без надмірностей, але забезпечують стабільну роботу телефона.