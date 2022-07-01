Найпопулярніші причини, чому може нагріватись ваш ноутбук

Будь-який комп’ютер під час роботи нагріватиметься – це нормально явище. Усередині ноутбука є система охолодження, яка відводить тепло від основних мікросхем – процесора і відеочіпа. Але бувають ситуації, коли ноутбук починає аномально грітися. Розглянемо причини такої поведінки.





Пил

Якщо лептоп часто експлуатувався в запиленому приміщенні і жодного разу не чистився, то пил, який потрапив усередину, зменшує ККД системи охолодження. Засмічуються повітроводи, пил осідає на лопастях вентиляторів. Все це призводить до того, що ноутбук не отримує якісного охолодження. Для цього пристрій потрібно почистити. Якщо є навички – самостійно, якщо ні, то краще віддати на чистку в авторизований сервісний центр.

Висохла термопаста

Між мікросхемою та радіатором охолодження є спеціальна прокладка, яка називається термопаста. Вона потрібна, щоб відводити тепло від корпусу чіпа безпосередньо на радіатор. Згодом паста втрачає свої хімічні властивості, висихає та перестає якісно проводити тепло. ЦП починає сильно грітися і прогріває корпус усередині. Бажано раз на кілька років міняти термопасту, особливо якщо ноутбук містить потужний процесор або відеокарту.

Закриті вентиляційні отвори

Будь-який ноутбук має вентиляційні отвори для забору і видування повітря. У випадку, якщо вони засмічені або закриті, будь-який пристрій нагріватиметься. Перевірте отвори на предмет пилу та бруду – можна почистити самостійно, використовуючи ватні палички.

Також варто пам’ятати правило – експлуатувати лептоп потрібно лише на рівній і твердій поверхні, адже ноутбук має спеціальні ніжки, щоб створити простір для повітрообміну. Не варто користуватися ноутбуком на колінах або на ковдрі – перегрів шкодить пристрою.

Ноутбук перевантажений потужними завданнями

Якщо тримати завантаження CPU, а також відеочіпа близько до 100%, то ноутбук грітиметься. Зустрічаються такі моделі, які на піковому навантаженні нагріваються аномально, і система охолодження працює буквально на межі.

Також варто розуміти, що тривале нагрівання будь-якого пристрою шкідливе – можуть змінюватися фізико-хімічні властивості деталей та деградація, що в кінцевому підсумку може призвести до збоїв у роботі пристрою. Також якщо ви розганяли процесор, то сильне нагрівання неминуче. Краще не розганяти частоту CPU у ноутбуці, бо наслідки можуть бути сумними.

Вихід з ладу вентилятора охолодження

Усередині ноутбука може бути кілька вентиляторів охолодження. Згодом будь-який з них може вийти з ладу або працювати не так, як потрібно. Не завжди можна візуально зрозуміти, працює кулер чи ні, адже часто вентилятори вмикаються тільки при сильному нагріванні. Його поломка часто може супроводжуватися неприродними звуками та гулом.

У будь-якому випадку аномальне нагрівання ноутбука вимагає уваги, адже підвищена температура шкідлива для деталей пристрою.