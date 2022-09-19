Описано непоправну вразливість PlayStation

Ентузіаст під ніком CTurt описав непоправну вразливість для приставок PlayStation. Про це повідомляє видання ArsTechnica.





За словами фахівця, він виявив цю проблему рік тому і розповів про неї Sony через програму виявлення вразливостей. Проте компанія ще не випустила виправлення, у зв’язку із чим хакер оприлюднив інформацію. Названа ним непереборна вразливість Mast1c0re дозволяє зламувати актуальні консолі PS за допомогою емулятора PlayStation 2.

Метод покладається на помилки в JIT-компіляції, які використовуються емулятором для запуску старих ігор на приставках PlayStation 4 і 5. Під час компіляції емулятор дає право на безперервний запис PS4-ready коду. В цьому випадку хакер може написати свій код і впровадити його в систему – приставка прийме його і розпізнає як безпечний.

CTurt також зазначив, що процес проникнення в систему досить складний. Для експлуатації проблеми потрібно використовувати вже зламану копію гри – ентузіасту вдалося досягти успіху за допомогою Okage Shadow King. За словами фахівця, вразливість є непереборною не через те, що під неї неможливо створити виправляючий патч, а тому, що емулятор доступний з кожною копією гри окремо.