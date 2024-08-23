В новому трейлері S.T.A.L.K.E.R. 2 показали персонажа, який вважався мертвим

На gamescom 2024 показали новий трейлер гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. У ньому фігурує персонаж на прізвисько Шрам – це протагоніст «Чистого неба», який виявився живішим за всіх живих. Також у трейлері показують деякі похмурі локації гри, а наприкінці демонструють дату релізу – 20 листопада 2024 року. Очікується, що переносів S.T.A.L.K.E.R. 2 більше не буде.

Шрама з “Чистого неба”

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl («S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля») – це шутер від першої особи з відкритим світом (це радіоактивна зона площею 64 км²), її розробкою займається GSC Game World для ПК під управлінням Windows, а також Xbox Series X/S.

Проєкт анонсували в травні 2018 року і планували випустити у 2022-му, після чого реліз гри кілька разів переносили (вкотре – з нинішнього вересня).