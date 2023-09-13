Ембер Херд переодягалася для Ілона Маска у персонажа з відеоігри

Засновник Tesla та SpaceX, а також глава X (Twitter) Ілон Маск під час відносин з Ембер Херд просив актрису переодягатися в одну з героїнь онлайн-шутера Overwatch під час еротичних рольових ігор. Про це повідомляє видання Kotaku, посилаючись на витримку з біографії Маска, написану журналістом Уолтером Айзексоном.

Відносини Маска та Херд тривали з 2016 по 2018 рік. У цей час мільярдер захоплювався онлайн-шутером Overwatch. Свою перевагу він надавав персонажу підтримки на ім’я Ангел. Ангел являє собою високу струнку блондинку в бронекостюмі, що обтягує, з чоботями на підборах, крилами за спиною і зцілюючим палицею.

«Маск сказав Херд, що вона нагадує йому Ангела, улюбленого персонажа з Overwatch. Після цього актриса витратила два місяці на створення повної копії костюма героїні, щоб зіграти з Маском у рольову гру», – пише Айзексон.

Після публікації цієї витримки з книги в мережі з’явилася фотографія, на якій Херд постає в образі Ангела. На знімку на актрисі досить докладна копія верхньої частини костюма та майже оголений низ.

«Думаю, мене однаково можна назвати як гіком, так і гарячим навшпиньком», – прокоментувала Херд цей епізод із стосунків з Маском у книзі Айзексона.