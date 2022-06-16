Hardnews

Новий гравець на ринку моноблоків – Colorful G-One Plus зацікавить геймерів залізом і екраном

16.06.2022
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Персональні комп’ютери у форматі моноблок зазвичай розглядаються як офісні робочі станції або домашні моделі для невибагливих користувачів. Серед моделей даного типу не дуже часто зустрічаються версії з якоюсь дискретною графікою, не те що повноцінні геймерські ПК.

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Тому новинка від компанії Colorful за назвою G-One Plus виглядає особливо цікаво. Цей комп’ютер отримав як ігрове залізо,так і не менш геймерський екран. Модель має 32-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2560х1440 пікселів та підвищеною частотою оновлення картинки в 165 Гц.

Усередині ховається потужний чотирнадцятидерний процесор Core i7-12700H, який доповнює відеокарта GeForce RTX 3060. Передбачено 16 ГБ оперативної пам’яті та твердотільний накопичувач об’ємом 1 ТБ.

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16.06.2022
Менше хвилини
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