Новий гравець на ринку моноблоків – Colorful G-One Plus зацікавить геймерів залізом і екраном

Персональні комп’ютери у форматі моноблок зазвичай розглядаються як офісні робочі станції або домашні моделі для невибагливих користувачів. Серед моделей даного типу не дуже часто зустрічаються версії з якоюсь дискретною графікою, не те що повноцінні геймерські ПК.





Тому новинка від компанії Colorful за назвою G-One Plus виглядає особливо цікаво. Цей комп’ютер отримав як ігрове залізо,так і не менш геймерський екран. Модель має 32-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2560х1440 пікселів та підвищеною частотою оновлення картинки в 165 Гц.

Усередині ховається потужний чотирнадцятидерний процесор Core i7-12700H, який доповнює відеокарта GeForce RTX 3060. Передбачено 16 ГБ оперативної пам’яті та твердотільний накопичувач об’ємом 1 ТБ.