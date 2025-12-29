Lenovo випустила потужний павербанк ThinkPlus для ноутбуків

Асортимент аксесуарів Lenovo поповнився новим портативним акумулятором серії ThinkPlus. Головною особливістю пристрою стала висока вихідна потужність, якої вистачить навіть для живлення ігрових ноутбуків. Крім того, новинка є універсальною: при підключенні до розетки вона може виконувати функцію стаціонарної зарядної станції, обслуговуючи до трьох гаджетів одночасно.

Ємність вбудованої батареї становить 20 000 мАг. Через вбудований кабель USB-C або окремий роз’єм такого ж типу павербанк здатен видавати до 140 Вт, а при використанні обох каналів сумарна потужність сягає 190 Вт. Для порту USB-A цей показник обмежений 30 Вт. Якщо ж підключити пристрої до всіх доступних виходів, загальна віддача складе 145 Вт.

Для зручного контролю параметрів на корпусі розміщено дисплей, який показує поточний режим роботи, температуру та залишок енергії. Аксесуар підтримує популярні протоколи швидкої зарядки, такі як PD 3.0, PPS та QC 3.0. Сам акумулятор також можна швидко зарядити, використовуючи блок живлення потужністю 100 Вт.

Lenovo ThinkPlus вже надійшов у продаж на ринку Китаю. Ціна новинки становить приблизно 37 доларів, що робить її конкурентоспроможним рішенням у сегменті потужних зарядних пристроїв.