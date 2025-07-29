Samsung Galaxy Z Fold7 виявився найміцнішим складаним смартфоном

Складаний флагман Galaxy Z Fold7 пройшов жорстке випробування на міцність у відео від популярного блогера JerryRigEverything. Девайс показав відмінні результати.

Зовнішнє захисне скло Ceramic Glass 2 витримує подряпини до 6 рівня за шкалою Мооса, а внутрішній дисплей, як і у всіх складних моделей, залишається вразливим на 2 рівні. Алюмінієві боковини і новий шарнір FlexHinge демонструють стійкість до фізичного тиску і вигинів. Смартфон також отримав пилозахист за стандартом IP48. І це не просто цифри — автор ролика показав, як це працює.

Головний тест — на вигин — показав, що при значному зусиллі корпус деформується, але пристрій залишається робочим. Galaxy Z Fold7 став не тільки найлегшим і найтоншим, але й найміцнішим «розкладним» смартфоном на сьогоднішній день.