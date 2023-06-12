Популярний стример заявив про переїзд у бункер

Популярний канадський стрімер Фелікс «xQc» Лянжель заявив, що буде змушений переїхати щонайменше на тиждень до спеціального бункеру, щоб приховати своє місце від колишньої коханої, стримерши Сем «Adept». Про це повідомляє Dexerto .

За словами xQC, він нещодавно переїхав до іншого будинку, але його місцезнаходження було швидко розкрите. Стрімер під час трансляції зізнався, що у його нове житло вже кілька разів викликали поліцію.

«Я думаю, що добрим рішенням було б створити бункер, який буде нікому невідомим. Це те, що я вигадав, що в мене є в запасі. Думаю, що мені доведеться пожити там хоча б тиждень, а може, й більше, і лише потім повернутись», — зазначив блогер.

xQc поскаржився на те, що через розрив з Adept і подальші переслідування з її боку йому довелося залишити попередній будинок, де поруч з ним знаходилося безліч знайомих стримерів.

«У цьому районі близько 40 стримерів, і ми завжди могли потусуватись. Завжди було з ким поговорити та розслабитись, я міг просто кататися на велосипеді та зустрічатися з людьми. Я буквально міг піти до будь-якої оселі — як у селі. Це справді було круто», — констатував він.

xQc та Adept довгий час тримали свої стосунки в таємниці, називаючи себе «сусідами по кімнаті». Згідно з неофіційною інформацією, Фелікс Лянжель і Сем були одружені в період із серпня 2020 року до жовтня 2022 року.