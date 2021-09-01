ТОП-звичок, подовжуючих життя і зменшуючих ризик розвитку раку та хвороб серця

Вчений назвав чотири звички, які допоможуть кожній людині прожити довше без хронічних хвороб серця і раку. Його висновки підкріплені дослідженнями і дослідами, які показали, що люди цілком можуть прожити до 80-90 років без будь-яких проблем зі здоров’ям.





Детальніше про звички

Дану інформацію надав Девід Сінклер, біолог з Австралії, який вже багато років займається дослідженням феномена довголіття. Доктор проводив безліч дослідів на плодових мушках і мишах, тим самим доводячи ефективність своїх практик і висновків.

Отже, Сінклер назвав чотири головні звички, які продовжать життя будь-якій людині.

Прийом ресвератрола. Дана активна речовина як продається в аптеках, так і міститься в деяких продуктах, включаючи вино і виноград. Всього 1000 мг ресвератрола на добу дозволить зменшити ризик розвитку чутливості до інсуліну, ожиріння, серцевих захворювань і високого кров’яного тиску. Споживання зелених овочів. Прийом в їжу великої кількості овочів, салатів і інших рослин дозволяє організму отримувати каротиноїди, флаваноіди і глюкозинолати у великій кількості. Ці мікроелементи захищають серце, борються з раковими клітинами і підвищують імунітет. Вони містяться в капусті, листових зелених овочах. Відмова від цукру. Сінклер радить всім людям в міру старіння поступово зменшувати кількість споживаного цукру і солодких продуктів. Така звичка позитивно позначиться на здоров’ї, а у підсумку повна відмова від солодощів дозволить уникнути появи безлічі хронічних захворювань, включаючи цукровий діабет і хвороби серця. Інтервальне голодування. Вчений упевнений, що періодичне голодування запускає в організмі процеси відновлення, гени довголіття в результаті починають боротися з дегенеративними процесами, не відволікаючись на перетравлення і засвоєння їжі.

Всі свої висновками лікар підкріпив відповідними дослідженнями.