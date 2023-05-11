Названо найкрасивіший смартфон 2023 року

Флагманський смартфон Xiaomi 13 Pro отримав премію за найкращий дизайн у рамках конкурсу Red Dot Design Award 2023. Водночас дизайн гаджетів компанії також був відзначений на iF Design Awards, повідомляє портал Xiaomiui .

Red Dot – це нагорода в галузі дизайну, що присуджується “Центром дизайну землі Північний Рейн-Вестфалія” з Ессена. Зазначається, що 24 гаджети Xiaomi отримали нагороду Red Dot Design Award 2023, серед яких флагманський смартфон Xiaomi 13 Pro, колонка Xiaomi Sound Move і навіть посудомийна машина Xiaomi Mijia.

У рамках міжнародного конкурсу дизайну iF Design Award 2023, заснованого в 1954 році Міжнародним дизайнерським форумом у Ганновері , було відзначено 46 продуктів Xiaomi: фірмова оболонка MIUI, навушники Xiaomi Buds 4 Pro та смартфон Xiaomi 12S Ultra.