Українцям розповіли про ознаку злому домашнього Wi-Fi

Падіння швидкості інтернет-з’єднання при зростанні обсягу споживаного трафіку вказує на можливе зламування домашнього Wi-Fi.
«Є два показники, за якими можна дізнатися про підключення сторонніх осіб до вашої домашньої мережі: швидкість та трафік. Якщо швидкість стабільно падає, а трафік стабільно зростає, то хтось, дізнавшись ваш пароль, підключився до вашого Wi-Fi», – заявляють фахівці.
Експерти зазначають, що перевірити наявність несанкціонованого підключення до точки Wi-Fi можна через веб-інтерфейс роутера, який відкривається під час введення IP-адреси пристрою в адресний рядок браузера. Дізнатися IP-адресу роутера можна через властивості підключення.
Уникнути «крадіїв інтернету» порівняно просто. Для цього, зазначив він, потрібно змінити стандартний логін та пароль від роутера та точки доступу, а також не забувати періодично їх оновлювати.
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