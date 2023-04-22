Українцям розповіли про ознаку злому домашнього Wi-Fi

Падіння швидкості інтернет-з’єднання при зростанні обсягу споживаного трафіку вказує на можливе зламування домашнього Wi-Fi.

«Є два показники, за якими можна дізнатися про підключення сторонніх осіб до вашої домашньої мережі: швидкість та трафік. Якщо швидкість стабільно падає, а трафік стабільно зростає, то хтось, дізнавшись ваш пароль, підключився до вашого Wi-Fi», – заявляють фахівці.

Експерти зазначають, що перевірити наявність несанкціонованого підключення до точки Wi-Fi можна через веб-інтерфейс роутера, який відкривається під час введення IP-адреси пристрою в адресний рядок браузера. Дізнатися IP-адресу роутера можна через властивості підключення.

Уникнути «крадіїв інтернету» порівняно просто. Для цього, зазначив він, потрібно змінити стандартний логін та пароль від роутера та точки доступу, а також не забувати періодично їх оновлювати.