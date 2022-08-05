Стали відомі повні характеристики Samsung Galaxy Watch 5

Samsung представить свій новий смарт-годинник 10 серпня 2022 року разом зі смартфонами Galaxy Flip 4 і Fold 4, а також бездротовими навушниками Galaxy Buds 2 Pro. Однак за кілька днів до офіційної прем’єри було розкрито всі характеристики та ціни Galaxy Watch 5 та Pro-версії гаджета.





Характеристики Galaxy Watch 5 та Galaxy Watch 5 Pro

Базова модель буде доступна у двох розмірах: 40 мм та 44 мм, а Watch 5 Pro лише в одному – 45 мм. Найбільша різниця між ними полягає в тому, що версія з позначкою Pro отримає титановий корпус і акумулятор більшої ємності.

Watch 5 40 мм будуть оснащені AMOLED-дисплеєм діаметром 1.19 дюйма і роздільною здатністю 396 × 396 пікселів, а Watch 5 44 мм і Watch 5 Pro – 1,36-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 450 × 450 пікселів. Цікаво, що всі версії годинника використовують сапфірове скло для захисту дисплея.

Watch 5 40 та 45 мм отримають акумулятори на 284 та 410 мАг відповідно, які повинні забезпечити до 50 годин роботи від одного заряду, тобто понад дві доби. У свою чергу, Watch 5 Pro будуть оснащені акумулятором на 590 мАг і пропрацюють від одного заряду до 80 годин. Всі моделі підтримують бездротове заряджання потужністю 10 Вт.

Гаджети не отримали процесори Qualcomm, а комплектуються фірмовим двоядерним чіпом Exynos W920, який використовувався в серії Galaxy Watch 4. Крім того, вони мають до 16 ГБ вбудованої пам’яті, GPS і NFC, а також (в окремих версіях) модуль LTE з підтримкою eSIM . Крім того, годинник Samsung пропонуватиме можливість вимірювання пульсу та SpO2, а також функцію ЕКГ.

40-мм і 44-мм Galaxy Watch 5 мають товщину корпусу 9,8 мм і важать 28,7 грама або 33,5 грама (відповідно), а титанові Watch 5 Pro мають товщину 10,5 мм і важать 46,5 грама.

Ціна Galaxy Watch 5 та Galaxy Watch 5 Pro

Згідно з інформацією, наданою сайтом WinFuture, ціна Galaxy Watch 5 (Bluetooth) буде починатися з 299 євро для версії 40 мм та 329 євро для варіанта 44 мм. За Galaxy 5 Pro 45 мм (Bluetooth) попросять щонайменше 469 євро, а за топові моделі з eSIM (LTE) доведеться викласти на 40-50 євро більше.