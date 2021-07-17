Україною почнуть курсувати нові гривні: як вони виглядають

Днями на прес-конференції у НБУ заступник голови регулятора Андрій Шабан розповів про намір змінити дизайн деяких національних грошових знаків. Насамперед планується модернізувати зовнішній вигляд монет номіналом 1 гривня та 2 гривні. Адже саме на них найчастіше жаліються громадяни.





Заступник очільника державної фінансової установи зазначив, що на даний момент банкнотно-монетний ряд у відомстві вирішили не змінювати. Тобто найближчим часом нові монети та купюри в обігу не з’являться. Проте владнати проблему із «незручними» 1 і 2 гривнями потрібно вже найближчим часом.

Дизайн монет у фінустанові збираються змінити таким чином, щоб ними без проблем могли користуватися люди похилого віку та громадяни із вадами зору. Основна проблема цих грошових знаків – їх схожість між собою. Також по дизайну вони дуже нагадують 5 копійок старого зразка, через що пенсіонери часто їх плутають та потрапляють у прикрі ситуації, розраховуючись за покупки.

Для людей із вадами зору користування такими грішми теж дається нелегко. На монеті сірого кольору із не надто чітким рельєфом дуже складно роздивитися її номінал. Отож у НБУ сподіваються, що зміна дизайну спростить користування 1- й 2-гривневими монетами, а нові гроші полюбляться українцям.

Поки що зміни в зовнішньому вигляді національних грошових знаків торкнуться лише проблемних монет номіналом 1 гривня та 2 гривні. Та можливо незабаром Національному банку України доведеться серйозно замислитися про заміну деяких купюр, чи застосування додаткових засобів захисту національної валюти.

Такі заходи можуть знадобитися через різке зростання кількості фальшивих грошей на теренах держави протягом останніх місяців. Особливо часто шахраї підробляють великі купюри номіналом 100, 200 чи навіть 500 грн. Отож Нацбанк вже попередив громадян про можливі фальсифікації та попрохав уважніше перевіряти купюри у процесі розрахунку.