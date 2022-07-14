Долар прямує до 45 грн: як українцям зберегти свої заощадження від знецінення

Вартість долара в українських обмінниках за останні дні піднялася до рекордної позначки. Станом на 12 липня вона становила 38 грн/$. При цьому офіційний курс Національного банку все ще залишається на рівні 29,25 грн/$. Навіть враховуючи щоденні витрати НБУ на підтримку курсу, що часом сягають $200 млн., долар все одно впевнено рухається вгору і вже незабаром може побити черговий рекорд у 40 грн/$.





Як зазначив колишній директор департаменту фінансової стабільності Нацбанку Віталій Ваврищук, нині фіксований курс гривні геть не відповідає реальному стану справ на ринку. Він підтримується штучним шляхом, завдяки регулярному продажу НБУ великих обсягів іноземної валюти. Тому ймовірним варіантом розвитку подій є відмова регулятора від політики фіксованого курсу та поступова девальвація гривні.

За таких умов експерт не виключає здорожчання готівкового долара до 40 грн/$. Натомість його колега Олександр Гончаров з Інституту розвитку економіки України вважає, що курс може піднятися навіть до 45 грн/$. А це своєю чергою суттєво вплине на темпи інфляції в країні.

Та поки експерти в один голос заявляють про потребу відмови від фіксованого курсу чи бодай його підвищення до більш реального показника, в самому Нацбанку не вважають актуальну ситуацію критичною. Адже за п’ять місяців війни долар вже піднімався до 38 грн, а потім знову знизився до 35 грн.

Натомість економічні аналітики вже ж радять українцям замислитися над тим, як зберегти свої заощадження. Девальвації гривні, нехай і контрольованої регулятором, вже не уникнути. Тож за кілька місяців може стати надто пізно.

Щоб уникнути знецінення своїх грошових запасів експерти радять зберігати їх у різних валютах. Цей метод дозволить українцям підготуватися до будь яких сюрпризів ринку. Проте, якщо ви вирішили купувати валюту, перевагу варто віддати долару. У нього зараз найбільший потенціал до зростання. Натомість у придбанні євро на сьогоднішній день немає жодного сенсу, оскільки війна в України вплинула на економіку Європи в цілому та надійність єдиної європейської валюти.