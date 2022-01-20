У кого народяться діти, а хто отримає прибуток: гороскоп майя на 2022 рік

Гороскоп майя відрізняється від інших, оскільки складається не з 12 знаків-тварин, а з 13. Зрозуміло, і самі тварини відмінні один від одної і, як не важко здогадатися, вони розкривають потенціал людини зовсім з незвичного боку. Грунтуючись на трактуванні майя, астрологи назвало періоди народження людей, яким супроводжуватиме удача у 2022 році.





Кажан

26 липня – 22 серпня

Кажан в якості покровителя дозволить своєму носієві злетіти до самих висот, як по кар’єрних сходах, так і в особистому житті. 2022 року ці люди зможуть отримати абсолютно все, чого так пристрасно бажали.

Олень

20 вересня – 17 жовтня

Наступний рік принесе в життя Оленів нові знайомства, які позитивно вплинуть на якість вашого життя. Все завдяки унікальній рисі представників знака — задерикуватій, але делікатній вдачі.

Ящірка

13 грудня – 9 січня

Для досягнення щастя в особистому житті Ящіркам належить у 2022 році навчитися отримувати задоволення від сімейної рутини. Велика ймовірність народження дітей.

Сокіл

7 лютого – 6 березня

Соколи – це справжні вовки-одиначки календаря майя. Завдяки своїй розважливості та незворушності у 2022 році вони отримають підвищення по службі, а, як наслідок, підвищать свій дохід.

Ягуар

7 березня – 3 квітня

Люди, народжені під знаком Ягуара, отримають чудову можливість досягти своєї довгоочікуваної мети. 2022 тільки і чекає, коли вони зможуть реалізувати задумане.

Змія

2 – 29 квітня

Змії в 2022 році, швидше за все, заведуть сім’ю, проте не з любові, а заради фінансової вигоди.

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