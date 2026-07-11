Нова батарея Geely заряджається до 70% всього за 4 хвилини

Geely оголосила про новий рекорд в галузі акумуляторних технологій для електромобілів. Батарея Aegis Gold Brick під час державних сертифікаційних випробувань у Китаї вперше серед автомобільних акумуляторів подолала позначку у 1000 кВт потужності зарядки з боку авто, досягнувши реальної потужності 1093 кВт. Результат підтвердив Китайський центр автомобільних технологій та досліджень (CATARC).

Йдеться про новий літій-залізо-фосфатний (LFP) акумулятор із короткими елементами типу short-blade на 900-вольтовій архітектурі з двостороннім рідинним охолодженням, що дозволило втримати температуру в межах допустимих 65°C навіть на піковій потужності.

Результати випробувань:

з 10% до 70% — 4 хвилини 22 секунди;

з 10% до 80% — 5 хвилин 32 секунди;

з 10% до 97% — 8 хвилин 42 секунди.

При максимальній потужності автомобіль отримував близько 2 км додаткового запасу ходу за кожну секунду підключення до зарядної станції. Першою моделлю з новою батареєю Aegis Gold Brick (у маркетингових матеріалах — Energee Golden Brick) став електроседан Lynk & Co 10, що нещодавно вийшов на китайський ринок за ціною від 169 900 юанів (близько 23 700 доларів).

Ці показники перевершують нещодавні результати конкурента — батарей Blade 2.0 від BYD, які заряджаються з 10% до 70% за 5 хвилин, а до 97% — за 9 хвилин. Випробування Geely проводилися на мегаватних зарядних станціях Zeekr V4 з піковою потужністю 1300 кВт, які поки що мало поширені за межами Китаю: станом на кінець лютого 2026 року власна мережа Geely налічує 2103 станції та 10 212 колонок у 215 містах Китаю — це помітно менше, ніж у BYD, яка нещодавно встановила свою п’ятитисячну мегаватну станцію та планує розширити мережу до 20 000 об’єктів до кінця року.

Geely також заявляє, що ресурс нової батареї сягає 4500 повних циклів зарядки, що відповідає понад 1 млн км пробігу, а компанія відкрила доступ до 12 патентів, пов’язаних із захистом батареї в нижній частині кузова, — щоб інші автовиробники могли використовувати ці рішення при розробці майбутніх електромобілів і зарядної інфраструктури.

Втім, керівник акумуляторного підрозділу BMW Маркус Фальбемер застерігає від зайвого оптимізму, зазначаючи, що оптимізація одного параметра — швидкості зарядки — часто досягається за рахунок терміну служби батареї, безпеки чи інших характеристик.