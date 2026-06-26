Starlink встановили на всі регіональні літаки Alaska Airlines: інтернет у польоті розганяється до 500 Мбіт/с

Alaska Airlines завершила встановлення супутникового інтернету Starlink на всіх 91 регіональному літаку. Завдяки цьому пасажири отримають доступ до швидкісного Wi-Fi з низькою затримкою під час польоту.

Компанія планує підключити весь флот до 2027 року

Загалом Alaska Air Group та її дочірня Hawaiian Airlines уже обладнали Starlink приблизно 150 літаків. Доступ до сервісу буде безкоштовним для учасників програми лояльності Atmos Rewards.

Starlink у літаках може забезпечувати швидкість завантаження до 500 Мбіт/с і віддачі до 70 Мбіт/с. Інтернет має працювати протягом усього польоту, включно з періодом до зльоту та після посадки.

Alaska Air Group планує завершити встановлення Starlink на всіх своїх літаках у 2027 році. Загальний флот компанії налічує понад 400 повітряних суден.

Розширення Starlink в авіації прискорюється. Окрім Alaska Airlines, сервіс уже впроваджують або запускають Southwest Airlines, United Airlines та Iberia. За останніми даними, Starlink використовується або готується до встановлення на літаках 41 авіакомпанії, а загальна кількість повітряних суден у програмі