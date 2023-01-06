Представлено найдурніший смарт-годинник у світі

Годинник не вміє міряти пульс або рахувати кроки. Тут навіть не можна переглянути час і дату. Тепер це офіційно найдурніші і най непотрібніший смарт-годинники у світі.

Він називається Stone Watch. У нього не мають екрана. Вся конструкція: чорна пластмаса із силіконовими ремінцями. Виробник заявляє, цей годинник потрібний просто, щоб носити. Tama-Kyu каже, що гаджет нічого не робить, але добре виглядає на руці.

Дивно, але Tama-Kyu – це японський виробник іграшок. У даному разі компанія не позиціонує товар як забаву, а як справжній гаджет (тільки не дуже досконалий), яким можна пишається.

Вартість Stone Watch складає 400 єн (80 гривень за курсом). В Україні купити його не можна, але й особливо не треба. Краще придивитися до розумніших конкурентів.