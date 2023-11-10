Штраф 170 000 гривень: що тепер немають права робити українці у своїх квартирах

У Києві, столиці України, влада посилює боротьбу з несанкціонованими змінами в історичних будівлях, зокрема, з добудовою балконів і терас. Нові правила передбачають значно вищі штрафні санкції, потенційні штрафи сягають 170 000 гривень.

Процес примусового стягнення розпочнеться з офіційного повідомлення власнику нерухомості з вимогою усунути несанкціоновані зміни. Якщо власник не виконає цю первинну вимогу, на нього буде накладено великий штраф.

Про цю ініціативу повідомила Марна Соловйова, яка очолює Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації. Вона окреслила поточну структуру штрафів, де фізичні особи-порушники штрафуються на 1 700 гривень, але штрафи для юридичних осіб є набагато більшими і становлять від 17 000 до 170 000 гривень.

Пані Соловйова також підкреслила, що відомство активно працює над реформуванням законодавства у сфері охорони культурної спадщини. Очікується, що запропоновані законодавчі зміни запровадять ще більш суворі покарання, потенційно збільшивши штрафи в кілька разів.

У більш широкому контексті, цей крок є частиною більш широкої кампанії з примусового виконання законів, яку проводить українська влада. Починаючи з 1 листопада, податківці мають намір запровадити режим комплексних перевірок. Ця кампанія буде спрямована на виявлення низки порушень, включаючи накладення штрафів на підприємства, які не дотримуються обов’язкового використання касових апаратів. Таке посилення регуляторної активності відповідає умовам, висунутим Міжнародним валютним фондом, і знаменує собою узгоджені зусилля, спрямовані на підвищення стандартів дотримання та збереження законодавства в країні.