Українцям назвали 5 причин зареєструватися в Telegram

Telegram стає дедалі більш популярним серед українців, але він все ж не на першому місці по популярності в нашій країні. Давайте розглянемо 5 причин, які повинні спонукати завести акаунт в цьому месенджері.

Усі новини та анонси в одному місці

Telegram — чудова можливість отримувати порядок денний, не заходячи на інші сайти. Підписавшись на кілька каналів новин, набагато простіше аналізувати новини та світові події. Також практично кожен сайт має свій Telegram-канал — дуже зручно отримувати анонси публікацій, не відвідуючи сам ресурс.

Вибір новинних ЗМІ є просто величезним — аудиторія цього месенджера високо цінується інформаційними агентствами. Також варто зазначити, що новини у телеграмі як правило, з’являються швидше, ніж на сайтах інформагентств.

Унікальний контент

В Telegram можна знайти унікальний контент, який неможливо знайти навіть за допомогою пошукової системи. Багато Telegram каналів існують лише у вигляді каналу в месенджері і не мають окремого веб-сайту або сторінки в соціальній мережі. Не варто недооцінювати їх у недоліках експертності — часом на великі канали працюють високооплачувані фахівці та аналітики.

До речі, реклама в цьому месенджері найдорожча. А якщо додати сюди і так звані закриті канали, де доступ видається, наприклад, за донат, то контент може бути ексклюзивний.

Зручні чати та дзвінки

Чати в Telegram набагато функціональніші, ніж в інших месенджерах — мабуть, у телеграмі все створено максимально зручно, складно навіть щось нове придумати. Якість відеодзвінків – одна з найкращих у світі саме в Telegram. Не потрібно жодних додаткових програм для проведення конференції, її можна робити прямо в чаті. А наявність прикольних стікерів та величезна колекція «гіфок» зроблять ненудною будь-яку розмову.

Telegram працює дуже швидко та стабільно

Порівняно з іншими месенджерами, він чудово почувається навіть на дуже слабких смартфонах. А гнучкі налаштування дозволяють налаштувати месенджер під себе так, що він навіть не споживатиме багато пам’яті під час роботи.

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